Глава центра имени Гамалеи: «Спутник V» показал эффективность для пожилых людей

ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Вакцинация от коронавируса среди пожилых: пан или пропал?
2021-03-03-14-22-02
Во всем мире не перестают происходить смертельные случаи среди пожилых людей после вакцинации от коронавируса. Это, мягко говоря, пугает, хотя нам и говорят о том, что люди умирают не из-за вакцины, а сопутствующих заболеваний. Прививаться в связи с этим многие не спешат - почти половина россиян...
Как меня лечили от ковида
2021-02-25-23-27-46
Не удалось мне избежать коварного ковида – подцепил я все же эту заразу! И это несмотря на то, что чуть ли не с самого начала пандемии очень редко выходил из дома. Дети порой приносили продукты и все необходимое, оставляя все это перед дверью. Один раз даже воспользовался услугами курьера. И все же не...
Полицейские не приехали на вызов в квартиру, где несколько часов убивали девушку
2021-02-25-14-20-15
В Кемерово двое полицейских, которые могли предотвратить убийство девушки, стали фигурантами уголовного дела о халатности. Они фактически проигнорировали сообщения о драке в квартире, в результате которой 23-летнюю Веру Пехтелеву убил ее бывший парень Владислав...
Чудовищно: Многодетная мать раздела детей и бросила их умирать в лесу
2021-02-15-01-32-22
Настоящая трагедия едва не разыгралась в Новой Москве. Мать бросила троих своих детей замерзать в лесу. Она раздела их догола и бросила в снег. Двум мальчикам этой горе-родительницы 10 лет и 2,5 года, а девочке - всего 11 месяцев. Что заставило женщину решиться на такой...
В Москве обломки фасада дома расплющили машину пенсионера
2021-03-09-03-14-32
  В центре столицы на днях произошло серьезное ЧП – часть фасада обрушилась на автомобиль пенсионера в двух шагах от детской площадки. Дом этот отремонтировали всего год назад. Глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин винит со всем Сергея Собянина. Но так ли виноват московский...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Глава центра имени Гамалеи: «Спутник V» показал эффективность для пожилых людей
Ирина Алпатова, Российская газета   
16 Марта 2021 г.
Изменить размер шрифта

Вакцина «Спутник V» от коронавируса показала одинаковую эффективность для пациентов всех возрастов, в том числе пожилых от 60 лет и выше, уверяет глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург: «Спутник V» показал эффективность для пожилых людей

По его словам, возраст пациентов был одним из основных вопросов при оценке эффективности вакцины — у разработчиков были сомнения, что пожилые люди в силу естественных причин будут слабее реагировать на препарат. Однако исследования показали, что «Спутник V» одинаково эффективен для всех возрастных категорий.

«На всех возрастных категориях „Спутник V“ показал одинаковую эффективность. Были сначала сомнения, что эффективность на людях с большим возрастом — 60 плюс — возможно, эффективность вакцины будет меньше. То есть они, естественно, в силу того, что иммунная система не так хорошо реагирует, будут хуже отвечать на вакцинацию. Ничего похожего», — отметил Гинцбург. По его словам, отлично реагируют пациенты и 60, и 70, и 80 лет.

В ходе эфира глава центра им. Гамалеи также спрогнозировал, что к ноябрю 2021 года вакцинировано будет 70% россиян.

Также читайте в связи с поднятой темой:

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 