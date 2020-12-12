Кремль пообещал оперативно разобраться с высокими ценами на продукты

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правительство займется «весьма оперативным» регулированием цен на продукты питания. Это связано с недавним выступлением Владимира Путина, который обратил внимание на то, что стоимость товаров сильно изменяется.
По словам представителя Кремля, ранее Путину об этом докладывали различные ведомства и министерства, а также граждане. При этом он не упомянул, почему правительство не занималось этой проблемой до того, как на неё обратил внимание президент, учитывая, что там были осведомлены о «труднообъяснимых скачках цен».
После замечания президента с критикой в адрес министров выступил премьер Михаил Мишустин.
Премьер распорядился проработать вопрос роста цен на продукты с крупными торговыми сетями Мишустин призвал производителей и торговые сети разобраться с ценообразованием и «не наживаться на людях».
Так, кабмин РФ планирует закрепить максимальные цена на подсолнечное масло и сахара. Предельная оптовая цена сахара составит 36 рублей за килограмм, подсолнечного масла 95 рублей/литр. В рознице максимальная цена сахара будет 45 рублей, масла — 110 рублей.
«Путин именно это и акцентировал, что, когда речь идет о продукции отечественных производителей, то эта продукция не может просто так дорожать. Соответственно, если она так дорожает, плюс еще торговые наценки, то, соответственно, кто-то получает повышенные прибыли», — объясняет Песков, что имел в виду глава государства.
Говоря о том, каким образом власти намерены повлиять на ценообразование, Песков уточнил, что это будет осуществляться «только рыночными методами». Кабинет министров начнет «задавать правила, с тем чтобы опустить цены». При этом пресс-секретарь Кремля не ответил, предусмотрены ли какие-либо компенсации из-за вмешательства государства в рыночные взаимоотношения, послав журналистов в правительство.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правительство займется «весьма оперативным» регулированием цен на продукты питания. Это связано с недавним выступлением Владимира Путина, который обратил внимание на то, что стоимость товаров сильно изменяется.
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