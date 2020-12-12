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Кремль пообещал оперативно разобраться с высокими ценами на продукты

По инф. sobesednik.ru   
12 Декабря 2020 г.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правительство займется «весьма оперативным» регулированием цен на продукты питания. Это связано с недавним выступлением Владимира Путина, который обратил внимание на то, что стоимость товаров сильно изменяется.

Песков анонсировал снижение цен на продукты «только рыночными методами»

По словам представителя Кремля, ранее Путину об этом докладывали различные ведомства и министерства, а также граждане. При этом он не упомянул, почему правительство не занималось этой проблемой до того, как на неё обратил внимание президент, учитывая, что там были осведомлены о «труднообъяснимых скачках цен».

После замечания президента с критикой в адрес министров выступил премьер Михаил Мишустин.

Премьер распорядился проработать вопрос роста цен на продукты с крупными торговыми сетями Мишустин призвал производителей и торговые сети разобраться с ценообразованием и «не наживаться на людях».

Так, кабмин РФ планирует закрепить максимальные цена на подсолнечное масло и сахара. Предельная оптовая цена сахара составит 36 рублей за килограмм, подсолнечного масла 95 рублей/литр. В рознице максимальная цена сахара будет 45 рублей, масла — 110 рублей.

«Путин именно это и акцентировал, что, когда речь идет о продукции отечественных производителей, то эта продукция не может просто так дорожать. Соответственно, если она так дорожает, плюс еще торговые наценки, то, соответственно, кто-то получает повышенные прибыли», — объясняет Песков, что имел в виду глава государства.

Говоря о том, каким образом власти намерены повлиять на ценообразование, Песков уточнил, что это будет осуществляться «только рыночными методами». Кабинет министров начнет «задавать правила, с тем чтобы опустить цены». При этом пресс-секретарь Кремля не ответил, предусмотрены ли какие-либо компенсации из-за вмешательства государства в рыночные взаимоотношения, послав журналистов в правительство.

 

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Уровень жизни за время пандемии снизился у многих. И пропорционально этому в магазинах взлетели цены - так, что тысяча рублей превратилась в сущие копейки. А ведь добавим к этому то, что десятки людей потеряли работу, прежде всего, это работники ресторанной сферы и туристического бизнеса. Те, за кем рабочие места сохранились, просто столкнулись со снижением заработной платы. Но как выживать на 25 тысяч рублей в месяц при таких-то ценах?

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По инф. sobesednik.ru

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