Минсельхоз: цены на сахар и подсолнечное масло скорректируют в течение пяти дней

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В течение пяти ближайших дней в России стабилизируются цены на сахар и подсолнечное масло. Об этом говорится в соглашениях Минсельхоза с ключевыми производителями продуктов.
Закрепленные документами оптовые цены на сахар-песок составят 36 рублей за килограмм, на подсолнечное масло — 95 рублей за литр. Эти меры будут действовать до конца марта 2021 года.
На производителей, с которыми министерство подписало соглашения, приходится около 90% рынка сахара и 85% рынка подсолнечного масла, отметили в ведомстве. Также к документу присоединились торговые сети и отраслевые ассоциации.
9 декабря президент России Владимир Путин обратил внимание, что цены на сахар, муку, подсолнечное масло и хлеб значительно выросли. Он отметил, что рост доходов россиян при этом не увеличился и поручил правительству проработать механизмы, которые остановят рост цен. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что жалобы на рост цен от граждан стали поступать в связи с подготовкой к большой пресс-конференции Путина.
На следующий день премьер-министр Мишустин раскритиковал подчиненных. Он заявил, что в правительстве знали о тенденции к росту цен еще осенью, но объясняли ее сезонностью и не принимали мер. Он дал сутки на то, чтобы разобраться с ростом цен на продукты. Было решено подготовить текст соглашения с поставщиками продуктов и ритейлерами о сдерживании роста цен, а розничную цену сахара установить в 45 рублей, масла — 110 рублей.
Фиксированные цены на сахар и подсолнечное масло будут действовать только на территории России до Урала. В Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере сохранятся поправочные коэффициенты из-за дорогой транспортировки.
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