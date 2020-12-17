Фиксированные цены на масло и сахар вводятся только до Урала

Соглашение о сдерживании цен между российскими торговыми сетями и поставщиками сахара и подсолнечного масла предусматривает введение фиксированных цен только на территории до Урала включительно.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

По его словам, в регионах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера будут действовать поправочные коэффициенты.

Как пояснил замминистра, «это связано с тем, что достаточно дорогая логистика, и плечо доставки от производителей и сахара, и масла достаточно большое».

Накануне, в ходе совещания у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев обозначил новые уровни цен на сахар и подсолнечное масло, на которые власти рассчитывают выйти после принятия экстренных мер по снижению стоимости ряда социально значимых продуктов.

«Цены производителей на сахар-песок будут снижены до 36 рублей за килограмм с НДС для поставки в розницу, непосредственно в розничной торговле — до уровня 46 рублей за килограмм. Розничная цена на подсолнечное масло будет снижена до 110 рублей за литр, цена производителей для отпуска в розницу должна составлять 95 рублей с НДС», — указал глава Минсельхоза.

Напомним, 9 декабря президент РФ Владимир Путин в жесткой форме раскритиковал действия правительства в вопросе образования цен.цен на некоторые виды продовольствия. На его взгляд, рост цен на базовые продукты в России нельзя объяснить влиянием пандемии коронавируса. Более того, полагает глава государства, рост цен на продукты может быть связан с попыткой подогнать внутренние цены под мировые.

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На следующий день Мишустин устроил разнос министрам и вице-премьерам за то, что «пустили на самотек» ситуацию с ценами на отдельные виды продуктов. Он также призвал производителей и торговые сети умерить пыл в повышении цен на продукты и не «наживаться на людях».

14 декабря премьер призвал сделать меры стабилизации цен на продукты питания системными. А уже сегодня Мишустин подписал ряд постановлений, которые нацелены на сдерживание роста цен на социально значимые продукты и стабилизацию ситуации на продовольственном рынке.

По инф. rosbalt.ru

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