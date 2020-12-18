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Обрадовали: Гречка подешевеет из-за снижения отпускных цен и высокого урожая
По инф. sobesednik.ru   
18 Декабря 2020 г.
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На Алтае, в Орловской области и в Башкортостане производителеи гречки заявили, что готовы снизить отпускные цены на крупу.

 

Обрадовали: Гречка подешевеет из-за снижения отпускных цен и высокого урожая

На упомянутые регионы приходится 70% от всей доли производства гречки в России.

Договоренность о снижении цен была достигнута по итогу ряда встреч сотрудников ведомства с производителями продовольствия и сельхозпродукции.

Сейчас цены на гречку стабилизировались, но в дальнейшем цены на крупу станут также меньше, благодаря высокому урожаю 2020 года.

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В этом году с полей было собрано порядка миллиона тонн гречихи, что на 200 тысяч тонн больше, чем в прошлом.

Также в Минсельхозе отмечают увеличение местного производства яиц до 45 миллиардов штук. В перспективе ведомство намерено провести встречу с представителями рынка картофеля, плодоовощной продукции, а также хлебопекарной и мукомольной промышленности.

По инф. sobesednik.ru

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