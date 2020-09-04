Где ждать заморозков в ближайшее время?

Заморозки в ближайшее время ожидаются в Карелии, на юге Сибири, а также на Урале и северо-востоке Поволжья.

Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Осень уже наступила на европейской территории, и это значит, что в континентальных регионах температура будет понижаться», — отметил он.

По словам Вильфанда, до минус двух градусов температура опустится на востоке европейской части России. Аналогичная ситуация в Свердловской, Пермской, Челябинской, Костромской областях, на северо-востоке Поволжья, на юге Урала и юге Сибири, на северо-востоке Иркутской области.

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По инф. rosbalt.ru

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