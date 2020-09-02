Метеорологи предупредили о «миграции холода» в России

В России с четверга, 3 сентября, будет наблюдаться «миграция холода». Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в ряде регионов, в том числе в западной Сибири, дневная температура опустится до аномальных для этого времени года значений — 10 градусов тепла.

В четверг в Приволжском федеральном округе ожидается температура воздуха до 15 градусов. Затем похолодание будет перемещаться в Омскую и Томскую области. После этого и до конца недели холод ожидается на юге Красноярского края.

Ранее климатолог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова рассказала, что грядущая зима в стране с высокой вероятностью будет «суровой».

Еще о причудах погоды и климата — по ссылке.

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По инф. Парламентской газеты

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