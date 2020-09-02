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Метеорологи предупредили о «миграции холода» в России
|По инф. Парламентской газеты
|02 Сентября 2020 г.
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В России с четверга, 3 сентября, будет наблюдаться «миграция холода». Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам синоптика, в ряде регионов, в том числе в западной Сибири, дневная температура опустится до аномальных для этого времени года значений — 10 градусов тепла.
В четверг в Приволжском федеральном округе ожидается температура воздуха до 15 градусов. Затем похолодание будет перемещаться в Омскую и Томскую области. После этого и до конца недели холод ожидается на юге Красноярского края.
Ранее климатолог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова рассказала, что грядущая зима в стране с высокой вероятностью будет «суровой».
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