Говорят, предстоящая зима суровой будет

Предстоящая зима в России будет суровой. Вероятность неблагоприятного сценария — 90 процентов.

Об этом рассказала климатолог Екатерина Пестрякова. По ее словам, календарное начало зимы не совпадает с климатическим. Холодная погода обычно устанавливается в начале ноября. Этот год не станет исключением. К 7 ноября ожидаются и морозы, и снег. «Зима будет суровая, так как было жаркое лето», — подчеркнула Пестрякова.

Кстати, в Гидрометцентре РФ проанализировали все известные народные приметы, касающиеся погоды, и пришли к выводу, что они не сбываются.

«Например, морозы должны быть на Рождество и на Крещение. Но ведь не каждый год это происходит. Вспомните последнюю зиму в Москве. Морозов вообще не было», — напомнил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. К погодным приметам стоит относиться скептически, так как они слишком общие.

Еще о сюрпризах погоды и климата - по ссылке.

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