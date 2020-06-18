Где в России самые высокие цены на лекарства?

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
Средняя по России стоимость аптечки составляет 7 тыс. 883 рубля, при этом самая высокая средняя стоимость аптечки среди крупных городов РФ зафиксирована в Санкт-Петербурге — 9 тыс. 134 рубля, а самая низкая — в Москве (7 тыс. 246 рублей), указывается в исследовании сервиса «Все аптеки», который проанализировал цены на препараты в 40 тыс. аптек в стране.
Если рассматривать отдельные категории лекарств, то, в частности, средняя стоимость обезболивающих в России — 259 рублей, а самая высокая средняя стоимость анальгетиков зафиксирована в Новосибирске (324 рубля), сообщает РИА «Новости».
Средняя стоимость средств от простуды и недомогания в стране — 196 рублей, самая высокая средняя стоимость таких препаратов — в Челябинске (202 рубля).
Напомним, еще в конце апреля газета «Ведомости» предупреждала, что стоимость фармацевтических субстанций и выпускаемых из них препаратов может увеличиться в России из-за резкого роста тарифов на перевозку. Об этом изданию тогда заявили исполнительный директор биофармацевтической компании «Нанолек» Максим Стецюк и президент компании — производителя субстанций «Активный компонент» Александр Семенов.
Как отмечали «Ведомости», большинство использующихся в российском фармацевтическом производстве субстанций — импортные. 51,7% из них — китайские, 26% — индийские, а оставшиеся 22,3% — сырье европейского и российского происхождения, свидетельствуют данные RNC Pharma на 12 марта.
Тем временем, констатировали эксперты Райффайзенбанка, средний чек россиян в аптеках на фоне пандемии заболевания, вызываемого новым типом коронавируса, увеличился на 10% относительно начала года и достиг 866 рублей.
«В марте средний чек россиян в аптеке вырос на 10% относительно начала года и составил 866 рублей, — сообщили ТАСС в пресс-службе банка. — При этом последние два года средний чек в аптеке уменьшался у представителей более старшего поколения (значительнее всего у женщин в возрасте 76-85 лет: почти в два раза), а у более молодых людей, наоборот, увеличивался».
Биография заслуженного тренера СССР и России по художественной гимнастике Ольги Буяновой «Жизнь моя – моя гимнастика» вышла из печати. В ней – воспоминания о воспитанных спортсменках, Олимпийских играх, и о жизни, 45 лет которой отданы любимому виду спорта.
На сцене театра «Современник», где Валентин Гафт прослужил 50 лет, поклонники не видят любимого артиста уже полтора года. В постановку «Игра в джин», где Валентин Иосифович играл с Лией Ахеджаковой, ввели приглашённого актёра Василия Бочкарева, который служит в Малом театре.
Средняя по России стоимость аптечки составляет 7 тыс. 883 рубля, при этом самая высокая средняя стоимость аптечки среди крупных городов РФ зафиксирована в Санкт-Петербурге — 9 тыс. 134 рубля, а самая низкая — в Москве (7 тыс. 246 рублей), указывается в исследовании сервиса «Все аптеки», который проанализировал цены на препараты в 40 тыс. аптек в стране.
Василеостровский суд Петербурга признал медсестру Анастасию Муравьеву виновной в нарушении эпидемиологических правил. Сотрудница Госпиталя для ветеранов войн не использовала средства индивидуальной защиты и теперь обязана выплатить за это штраф.
Власти Пекина ужесточили ограничения в связи с «серьезной» вспышкой коронавируса. Напомним, в китайской столице выявили не менее 49 новых случаев коронавируса, а очагом вспышки вновь стал продуктовый рынок. Из-за этого там ввели военное положение.
24-летний Павел Табаков, сын легендарного советского и российского актёра Олега Павловича Табакова, в интервью рассказал, что не жалеет о выборе актёрской профессии, хотя в детстве его мечты были далеки от сцены.
Прокуратура Киргизии потребовала признать экс-президента страны Алмазбека Атамбаева виновным по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева и приговорить его к 15 годам лишения свободы. Напомним, в этой среднеазиатской республике бывшего СССР произошла смена власти - что сопровождается "разборками в элитах"...
Ученые выяснили, что костяные наконечники стрел, найденные в пещере Фа-Хиен на юго-западе острова Шри-Ланка, были изготовлены около 48 тысяч лет назад. Таким образом, они оказываются самыми древними свидетельствами использования лука и стрел на охоте, обнаруженными за пределами Африки.
Спектакль «Алиса» с Фрейндлих завершит акцию БДТ в поддержку врачей. Напомним, что в рамках акции артисты театра читали документальные тексты, которые были написаны медицинскими работниками в эпицентре борьбы с коронавирусом.
На похоронах сатирика Анатолия Трушкина 12 июня произошёл неприятный инцидент: неизвестный мужчина, представившийся помощником Петросяна, украл у одного из участников церемонии полмиллиона рублей! Приоткрыть истину в этом деле взялся сам Евгений Ваганович.
Феномен долголетия уже несколько лет включен в одно из приоритетных исследований белорусских ученых. Так, в Синеокой к началу нынешнего лета зарегистрировано больше 40 тысяч пожилых людей в возрасте от 90 до 99 лет, а 428 человек уже перешагнули столетний рубеж.
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