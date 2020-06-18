Где в России самые высокие цены на лекарства?

Средняя по России стоимость аптечки составляет 7 тыс. 883 рубля, при этом самая высокая средняя стоимость аптечки среди крупных городов РФ зафиксирована в Санкт-Петербурге — 9 тыс. 134 рубля, а самая низкая — в Москве (7 тыс. 246 рублей), указывается в исследовании сервиса «Все аптеки», который проанализировал цены на препараты в 40 тыс. аптек в стране.

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Если рассматривать отдельные категории лекарств, то, в частности, средняя стоимость обезболивающих в России — 259 рублей, а самая высокая средняя стоимость анальгетиков зафиксирована в Новосибирске (324 рубля), сообщает РИА «Новости».

Средняя стоимость средств от простуды и недомогания в стране — 196 рублей, самая высокая средняя стоимость таких препаратов — в Челябинске (202 рубля).

Напомним, еще в конце апреля газета «Ведомости» предупреждала, что стоимость фармацевтических субстанций и выпускаемых из них препаратов может увеличиться в России из-за резкого роста тарифов на перевозку. Об этом изданию тогда заявили исполнительный директор биофармацевтической компании «Нанолек» Максим Стецюк и президент компании — производителя субстанций «Активный компонент» Александр Семенов.

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Как отмечали «Ведомости», большинство использующихся в российском фармацевтическом производстве субстанций — импортные. 51,7% из них — китайские, 26% — индийские, а оставшиеся 22,3% — сырье европейского и российского происхождения, свидетельствуют данные RNC Pharma на 12 марта.

Тем временем, констатировали эксперты Райффайзенбанка, средний чек россиян в аптеках на фоне пандемии заболевания, вызываемого новым типом коронавируса, увеличился на 10% относительно начала года и достиг 866 рублей.

«В марте средний чек россиян в аптеке вырос на 10% относительно начала года и составил 866 рублей, — сообщили ТАСС в пресс-службе банка. — При этом последние два года средний чек в аптеке уменьшался у представителей более старшего поколения (значительнее всего у женщин в возрасте 76-85 лет: почти в два раза), а у более молодых людей, наоборот, увеличивался».

По инф. rosbalt.ru

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