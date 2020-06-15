Как там домашняя аптечка? Может пора провести ревизию?

В каждом доме есть аптечка с необходимыми препаратами. Периодически эти аптечки просматриваются для контроля срока годности лекарств. Каждый человек должен знать, как правильно хранить лекарства, можно ли принимать препараты после истечения срока их годности и как утилизировать просроченные препараты.

Важен не только срок годности, но и условия хранения лекарств

Правила хранения лекарственных препаратов

В каждой упаковке лекарств лежит инструкция по применению препарата и режим его хранения.

Фармацевты рекомендуют придерживаться таких общих правил хранения лекарств:

все лекарства нужно хранить в плотно закрытых упаковках чтобы не допустить окисления на воздухе;

после открывания сиропы, кремы, растворы, капли, мази, свечи нужно хранить только в холодильнике;

не требующие особых условий хранения препараты нужно держать в сухом прохладном темном месте (из-за влажности, ванная комната не годится для хранения аптечки);

помещение кухни также не подходит для хранения лекарств из-за частых перепадов температуры;

опасные препараты (гормоны, психотропные и сильнодействующие) нужно хранить в недоступном для детей и домашних животных месте;

после открывания ампулы не хранятся.

Рекомендуется перебирать аптечку дважды в год. При некоторых заболеваниях необходимо иметь запас препаратов на случай обострения или приступа.

Как определить, что истек срок годности лекарства, если нет указания в инструкции

Обычно срок годности составляет от 1 года до 5 лет. Он устанавливается в результате испытаний, которые проводит производитель перед выпуском препарата в продажу. Срок годности лекарства – это время, в течение которого сохраняются фармакологические свойства составляющих его веществ.

Если не сохранилась аннотация к препарату или не указан срок годности, препараты нельзя принимать, если:

изменился цвет таблеток;

таблетки крошатся или ломаются;

изменился запах препарата;

лекарство стало матовым или блестящим;

у жидкости изменилась густота;

нарушены герметичная упаковка;

капсулы слипаются;

у жидкостей появился осадок.

Врачи не рекомендуют принимать лекарства с истекшим сроком годности, так как после этого производители не несут никакой ответственности за проявление побочных эффектов. Исследования Гарвардского университета показали, что большинство лекарств сохраняют 90% своих свойств после окончания срока годности.

Ответственность за принятие просроченного лекарства лежит полностью на пациенте. Специалисты рекомендуют обновлять постоянно аптечку, особенно уделить внимание препаратам, которые используются при лечении хронических и тяжелых заболеваний, а также детские препараты.

Как правильно утилизировать лекарства

Лекарства мало перебрать, нужно еще правильно их уничтожить. Просто выбросить в мусор – опасно. Во многих странах открыты пункты приема просроченных лекарств, которые сжигаются в специальных инсинераторах.

В домашних условиях нужно придерживаться таких правил:

таблетки нужно измельчить, поместить в пакет, затем в стеклянную банку с плотной крышкой, а затем уже выбрасывать, это обезопасить от отравления бездомных животных и птиц;

жидкости нужно смешать с водой и вылить в канализацию;

не выбрасывать лекарства в оригинальной упаковке, их могут найти и использовать другие люди.

Самое разумное – не покупать лекарства впрок в ненужном количестве, постоянно пополнять аптечку новыми препаратами по мере необходимости.

Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



По инф. 1rre.ru