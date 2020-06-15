Как там домашняя аптечка? Может пора провести ревизию?

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В каждом доме есть аптечка с необходимыми препаратами. Периодически эти аптечки просматриваются для контроля срока годности лекарств. Каждый человек должен знать, как правильно хранить лекарства, можно ли принимать препараты после истечения срока их годности и как утилизировать просроченные препараты.
Важен не только срок годности, но и условия хранения лекарств
Правила хранения лекарственных препаратов
В каждой упаковке лекарств лежит инструкция по применению препарата и режим его хранения.
Фармацевты рекомендуют придерживаться таких общих правил хранения лекарств:
все лекарства нужно хранить в плотно закрытых упаковках чтобы не допустить окисления на воздухе;
после открывания сиропы, кремы, растворы, капли, мази, свечи нужно хранить только в холодильнике;
не требующие особых условий хранения препараты нужно держать в сухом прохладном темном месте (из-за влажности, ванная комната не годится для хранения аптечки);
помещение кухни также не подходит для хранения лекарств из-за частых перепадов температуры;
опасные препараты (гормоны, психотропные и сильнодействующие) нужно хранить в недоступном для детей и домашних животных месте;
после открывания ампулы не хранятся.
Рекомендуется перебирать аптечку дважды в год. При некоторых заболеваниях необходимо иметь запас препаратов на случай обострения или приступа.
Как определить, что истек срок годности лекарства, если нет указания в инструкции
Обычно срок годности составляет от 1 года до 5 лет. Он устанавливается в результате испытаний, которые проводит производитель перед выпуском препарата в продажу. Срок годности лекарства – это время, в течение которого сохраняются фармакологические свойства составляющих его веществ.
Если не сохранилась аннотация к препарату или не указан срок годности, препараты нельзя принимать, если:
изменился цвет таблеток;
таблетки крошатся или ломаются;
изменился запах препарата;
лекарство стало матовым или блестящим;
у жидкости изменилась густота;
нарушены герметичная упаковка;
капсулы слипаются;
у жидкостей появился осадок.
Врачи не рекомендуют принимать лекарства с истекшим сроком годности, так как после этого производители не несут никакой ответственности за проявление побочных эффектов. Исследования Гарвардского университета показали, что большинство лекарств сохраняют 90% своих свойств после окончания срока годности.
Ответственность за принятие просроченного лекарства лежит полностью на пациенте. Специалисты рекомендуют обновлять постоянно аптечку, особенно уделить внимание препаратам, которые используются при лечении хронических и тяжелых заболеваний, а также детские препараты.
Как правильно утилизировать лекарства
Лекарства мало перебрать, нужно еще правильно их уничтожить. Просто выбросить в мусор – опасно. Во многих странах открыты пункты приема просроченных лекарств, которые сжигаются в специальных инсинераторах.
В домашних условиях нужно придерживаться таких правил:
таблетки нужно измельчить, поместить в пакет, затем в стеклянную банку с плотной крышкой, а затем уже выбрасывать, это обезопасить от отравления бездомных животных и птиц;
жидкости нужно смешать с водой и вылить в канализацию;
не выбрасывать лекарства в оригинальной упаковке, их могут найти и использовать другие люди.
Самое разумное – не покупать лекарства впрок в ненужном количестве, постоянно пополнять аптечку новыми препаратами по мере необходимости.
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В каждом доме есть аптечка с необходимыми препаратами. Периодически эти аптечки просматриваются для контроля срока годности лекарств. Каждый человек должен знать, как правильно хранить лекарства, можно ли принимать препараты после истечения срока их годности и как утилизировать просроченные препараты.
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