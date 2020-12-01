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Ушедшую с поста министра иркутского минздрава заподозрили в афере с масками

По инф. rosbalt.ru   
01 Декабря 2020 г.
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В Иркутской области задержана бывший министр здравоохранения Наталия Ледяева, недавно подавшая в отставку из-за скандала с контрафактными медицинскими масками. Ее подозревают в особо крупном мошенничестве.

Ушедшую в отставку главу иркутского Минздрава подозревают в мошенничестве с масками

Ранее в СК возбудили уголовное дело по факту поставок в регион партии медицинских масок по фальсифицированным документам. После коррупционного скандала, в котором оказался замешан сын Ледяевой, чиновница сначала ушла на больничный, а потом подала в отставку.

30 ноября Следственный комитет сообщил о задержании экс-чиновницы.

  • По версии следствия, с мая по октябрь и. о. министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева вместе с сыном и другими лицами обманом похитили из бюджета Иркутской области около 25 млн рублей при исполнении госконтракта на поставку средств медицинских масок и респираторов.

Следователи считают, что Ледяева, воспользовавшись своим положением, обеспечила условия для заключения этого госконтракта, зная, что ее сын и другие лица намерены поставить товар, не соответствующий условиям контракта.

Женщина задержана, дома у нее прошли обыски. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Отметим, ранее также ушли в отставку министры здравоохранения в Омске и Ростове-на-Дону. Губернатор Омской области Александр Бурков уволил министра здравоохранения Ирину Солдатову из-за того, что 27 октября больницы 10 часов не принимали больных с COVID-19. А в Ростове глава Минздрава ушла в отставку на фоне скандала с нехваткой кислорода.

По инф. rosbalt.ru

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