Экологи предупредили о риске России «утонуть» в использованных масках

Одноразовые медицинские маски и перчатки в России приравняли к бытовому мусору. Это означает, чти маски теперь «официально» можно выкидывать в мусорки, хотя де-факто все и так это делали с самого начала масочного режима. Между тем экологи предупреждают: маска — это «сложный» мусор, если профильные структуры не займутся созданием системы утилизации таких отходов, Россия может просто «утонуть» в использованных масках.

В проблеме выброшенных масок разбирался «Знак».

В день в РФ выпускают 5 млн масок, в конце концов все они оказываются на помойках. По данным российского отделения Greenpeace, за май 2020 года только в Москве образовывалось как минимум 18 тонн потенциально зараженных медицинских отходов, а в остальных городах России эти данные вообще никто не подсчитывал.

Правильно утилизовать маски, чтобы не нанести вред окружающей среде, практически невозможно: они сделаны из спанбонда, нетканого материала из расплава полимера. При попадании в окружающую среду он через много лет распадается на микропластик, который никуда не исчезает и накапливается в почве, воде, живых организмах.

В Роспотребнадзоре проблему признают, но единственное, что пока советуют — класть использованную маску в плотный полиэтиленовый пакет и уже в таком виде выносить на помойку. Что будет с этим «отходом» дальше — никто не знает.

Эксперт проекта «Ноль отходов» организации «Greenpeace Россия» Дмитрий Нестеров рассказал, что ситуация с переработкой масок и перчаток в стране действительно сложная, но надежда на улучшение есть. Сейчас есть два способа утилизации масок и перчаток: сжигание с помощью автоклава и последующая дорогостоящая переработка материала. Проблема — в сложности и дороговизне такого способа. Выход экологи предлагают один: производить маски из более простых материалов, которые легче утилизировать и переработать.

Сегодня приемом и утилизацией масок, как и других медицинских отходов, активно занимаются в странах Европы, Таиланде, Индии, Китае. Хотя и в некоторых регионах России пытаются решать проблему. Так, в Москве, Московской и Иркутской областях начали создавать инфраструктуру для сбора от обычных граждан масок, перчаток и других медицинских отходов. Но целостной единой на всю страну системы до сих пор нет.

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По инф. rosbalt.ru

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