Для сдерживания цен на муку и хлеб решили выделить деньжат, да немаленьких!

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Российские федеральные власти направят регионам более 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на муку и хлеб. Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он заверил, что власти продолжат «поддерживать предприятия пищевой промышленности». «Более 4,5 млрд рублей направим регионам, чтобы не допустить повышения цен из-за роста стоимости зерновых», — указал глава правительства, чьи слова приводит пресс-служба кабмина.
Мишустин надеется, что «эти трансферты позволят компенсировать производителям муки часть затрат на закупки пшеницы, а предприятия хлебопекарной промышленности сократят издержки на реализацию своей продукции». «Такое сбалансированное решение не только поможет пищепрому, но прежде всего сдержит рост цен», — подчеркнул премьер.
9 декабря президент России Владимир Путин обратил внимание, что цены на сахар, муку, подсолнечное масло и хлеб значительно выросли. Он отметил, что рост доходов россиян при этом не увеличился и поручил правительству проработать механизмы, которые остановят рост цен. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что жалобы на рост цен от граждан стали поступать в связи с подготовкой к большой пресс-конференции Путина.
На следующий день премьер-министр Мишустин раскритиковал подчиненных. В частности, президент оказался недоволен главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым, который проводит «эксперименты» с ценами на базовые продукты.
Глава государства заявил, что в правительстве знали о тенденции к росту цен еще осенью, но объясняли ее сезонностью и не принимали мер. Он дал сутки на то, чтобы разобраться с ростом цен на продукты. Было решено подготовить текст соглашения с поставщиками продуктов и ритейлерами о сдерживании роста цен, а розничную цену сахара установить в 45 рублей, масла — 110 рублей.
«Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины - а вы мне сказки рассказываете здесь», — возмутился глава государства докладом Решетникова (цитата по ТАСС).
Сейчас совместно с ритейлерами Минпромторг и Минсельхоз подписали соглашение о введении экспортных пошлин по ряду товаров из основного ассортимента.
«Мы рассматриваем этот инструмент как экстренную, крайнюю меру, которая может применяться только очень точечно, если действительно все остальные меры, в первую очередь экономического характера, не сработают», — пояснил Решетников.
Добавим, что, по оценкам Росстата, сахар за прошлый год подорожал на 64,5%, подсолнечное масло — на 25,9%, куриные яйца — на 15,1%, макаронные изделия — на 12,1%, картофель — на 33,8%.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что правительство РФ может установить предельный уровень цен на зерно и макароны. Об этом накануне заявила замглавы Минсельхоза Оксана Лут на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке.
По данным «Совэкона», за первую рабочую неделю этого года средние цены на пшеницу увеличились на 3,5%, до 15,52 тыс. рублей за тонну. Также власти оказались озабочены подорожанием макарон. По данным, которые прозвучали на совещании, с 11 по 17 января цены на продукцию выросли на 8%.
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