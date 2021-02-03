COVID-19: Россия выходит на плато

Россия уже близка к рубежу, когда в регионах начнётся снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией; сейчас страна находится на плато и число инфицирований снижается, заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«Если мы будем опять же смотреть на цифры заболеваемости, если эти цифры заболеваемости коррелируются также с высоким уровнем охвата тестированием, то получается, что мы уже вышли на плато и уже идём по нисходящей», — сказал Вознесенский.

Эксперт обратил внимание, что ещё в ноябре 2020 года специалисты Роспотребнадзора говорили о том, что у порядка 50 и более процентов населения крупных городов уже есть иммунитет к COVID-19.

«За это время, с высокой долей вероятности, количество людей, имеющих иммунитет, ещё выросло, и вполне вероятно, что мы уже подходим к какому-то пику, когда мы будем видеть только снижение заболеваемости, во всяком случае, по крупным регионам», — добавил инфекционист.

По словам академика РАН Виталия Зверева, инфекция мутирует медленно и пока не даёт новых форм.

По данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, за минувшие сутки в России ещё 16 643 человека заразились коронавирусом. На данный момент общее число инфицированных в стране составляет 3 884 730.

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