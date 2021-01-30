Собянин дал старт: Делягин назвал дату «победы над коронавирусом» по всей России

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На фоне непрекращающейся дискуссии вокруг последних событий вокруг оппозиции политологи сейчас говорят и о других ключевых персонах политики, в частности, о Сергее Собянине. В Москве по его распоряжению было отменено дистанционное обучение в школах, а также сняты некоторые другие «ковидные» ограничения, вызывавшие у горожан неподдельное раздражение.
Разумеется, в связи с этим впору вспомнить о том, что еще недавно политологи, один за другим, прочили Сергею Семеновичу богатое политическое будущее, а отдельные эксперты даже не исключали, что у мэра Москвы есть вполне серьезные президентские амбиции, из-за чего впоследствии и появились разговоры о своего рода противостоянии между Собяниным и Путиным.
Между тем, как считает российский экономист и публицист Михаил Делягин, сейчас Собянин фактически ведет игру на стороне партии власти и президента Путина. По мнению эксперта, большая часть последних действий столичного градоначальника – часть новой предвыборной стратегии «Единой России», которая планирует добиться повышения своих рейтингов перед сентябрьскими выборами в Государственную думу символической «победой над коронавирусом». Более того, экономист даже назвал примерную дату, когда об этой победе будет объявлено официально.
«Меня сложно уличить в хорошем отношении к Сергею Собянину, особенно когда я хочу по знаменитой плитке, которая «ходит» под ногами, но в данной ситуации Собянин – красавчик. Когда он отменил коронабесие в прошлый раз, когда москвичи стали массово выходить на улицу, он понял, что или начнутся беспорядки, или пусть ходят, раз они уже ему не подчиняются. То, что происходит сейчас – грамотный диалог с обществом. Он отменил дистанционное обучение, потому что если бы он этого не сделал, то в прошлую субботу в дополнение ко всем остальным вышли бы родители тех самых учеников.
С другой стороны, мы имеем стратегию – как «Единая Россия» собирается изображать свою победу на выборах в Госдуму? Они же понимают, что, когда они «выиграют» выборы и сделают себе конституционное большинство, нужно будет сделать так, чтобы люди в это поверили. А как это сделать? В социально-экономической сфере у нас полный провал и экономическая политика у нас не изменится, но они сделают другое: одержат победу в войне с коронавирусом. Еще в декабре я слышал разговоры, что коронавирус будет побежден в августе, а в сентябре выборы – какое случайное совпадение.
Действия Собянина – часть единой стратегической линии, чтобы «Единая Россия» объявила о победе над коронавирусом в августе», – отметил Михаил Делягин на своем авторском Youtube-канале.
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На фоне непрекращающейся дискуссии вокруг последних событий вокруг оппозиции политологи сейчас говорят и о других ключевых персонах политики, в частности, о Сергее Собянине. В Москве по его распоряжению было отменено дистанционное обучение в школах, а также сняты некоторые другие «ковидные» ограничения, вызывавшие у горожан неподдельное раздражение.
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