За год ученые так и не ответили на главные вопросы о COVID

С начала пандемии коронавируса прошло уже больше года. Однако тайна COVID все еще не разгадана, пишут журналисты швейцарской газеты Le Temps Фабьен Губе, Сильвия Ложан и Паскалина Мине.

Так, до сих пор не известно, как на самом деле началась эпидемия. Принято считать, что SARS-CoV-2 возник у летучих мышей в Китае. Однако вирус должен был пройти через другой вид, прежде чем начать заражать людей — поиски этого «промежуточного хозяина» успехом пока не увенчались, не секвентирован его геном, а значит, вопрос о происхождении ковид остается нерешенным. Возможно также, что вирус случайно ускользнул из лаборатории, но доказательств данной версии тоже пока нет.

Среди других загадок — передача вируса: до сих пор точно не установлено, как именно она происходит. Неизвестно, как долго сохраняется иммунитет, и каков в действительности уровень смертности. Еще непонятно, какими лекарствами лечить ковид, и почему одни случаи заболевания серьезны, а другие — безобидны. «Тайнами окутаны» и мутации вируса.

Еще одна загадка — дети, для которых, как считается, вирус менее опасен, однако по-прежнему неизвестно, каков реальный вклад детей в передачу болезни в обществе. Не менее интересно, заражаются ли вирусом домашние животные.

Наконец, без ответа остаются и ключевые вопросы — чем и когда закончится эпидемия, будет ли вирус носить сезонный характер, уменьшится ли в ближайшее время количество случаев заболевания, будет ли эффективной вакцинация, — на все эти вопросы ученые пока ответить не в состоянии.

С момента начала пандемии коронавирусом заразились 102 577 980 человек, число жертв этой инфекции составило 2 219 889 человек, статистика собрана Университетом Джонса Хопкинса. Лидерами по уровню распространения инфекции уже долгое время остаются США (26 069 046 инфицированных), Индия (10 746 174 зараженных), Бразилия (9 176 975 с диагнозом ковид), Великобритания (3 806 993 больных) и Россия (коронавирусом заражены 3 790 265 человек). Наивысшая смертность от коронавируса также в США, где с момента начала пандемии от этой инфекции умерли 439 439 человек. Следом Бразилия (223 945), Мексика (158 074), Индия (154 274) и Великобритания (105 777).

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 11 января заявили, что в этом году в мире не появится коллективного иммунитета к COVID-19. Он может сформироваться в отдельных странах, но не во всем мире.

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По инф. rosbalt.ru

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