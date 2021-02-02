За год ученые так и не ответили на главные вопросы о COVID

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
С начала пандемии коронавируса прошло уже больше года. Однако тайна COVID все еще не разгадана, пишут журналисты швейцарской газеты Le Temps Фабьен Губе, Сильвия Ложан и Паскалина Мине.
Так, до сих пор не известно, как на самом деле началась эпидемия. Принято считать, что SARS-CoV-2 возник у летучих мышей в Китае. Однако вирус должен был пройти через другой вид, прежде чем начать заражать людей — поиски этого «промежуточного хозяина» успехом пока не увенчались, не секвентирован его геном, а значит, вопрос о происхождении ковид остается нерешенным. Возможно также, что вирус случайно ускользнул из лаборатории, но доказательств данной версии тоже пока нет.
Среди других загадок — передача вируса: до сих пор точно не установлено, как именно она происходит. Неизвестно, как долго сохраняется иммунитет, и каков в действительности уровень смертности. Еще непонятно, какими лекарствами лечить ковид, и почему одни случаи заболевания серьезны, а другие — безобидны. «Тайнами окутаны» и мутации вируса.
Еще одна загадка — дети, для которых, как считается, вирус менее опасен, однако по-прежнему неизвестно, каков реальный вклад детей в передачу болезни в обществе. Не менее интересно, заражаются ли вирусом домашние животные.
Наконец, без ответа остаются и ключевые вопросы — чем и когда закончится эпидемия, будет ли вирус носить сезонный характер, уменьшится ли в ближайшее время количество случаев заболевания, будет ли эффективной вакцинация, — на все эти вопросы ученые пока ответить не в состоянии.
С момента начала пандемии коронавирусом заразились 102 577 980 человек, число жертв этой инфекции составило 2 219 889 человек, статистика собрана Университетом Джонса Хопкинса. Лидерами по уровню распространения инфекции уже долгое время остаются США (26 069 046 инфицированных), Индия (10 746 174 зараженных), Бразилия (9 176 975 с диагнозом ковид), Великобритания (3 806 993 больных) и Россия (коронавирусом заражены 3 790 265 человек). Наивысшая смертность от коронавируса также в США, где с момента начала пандемии от этой инфекции умерли 439 439 человек. Следом Бразилия (223 945), Мексика (158 074), Индия (154 274) и Великобритания (105 777).
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 11 января заявили, что в этом году в мире не появится коллективного иммунитета к COVID-19. Он может сформироваться в отдельных странах, но не во всем мире.
Коронавирусная хроника на нашем портале для пожилых - по ссылке.
Эксперты ООН по правам человека призывают к скорейшему освобождению пленных в ходе недавнего Нагорно-карабахского конфликта, а также возвращению тел погибших семьям для их захоронения. Об этом говорится в сообщении Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).
В петербургской Мариинской больнице пройдет акция «Я просто хочу знать» в рамках Всемирного дня борьбы против рака. На бесплатную консультацию маммолога, онкогинеколога и специалиста по опухолевым заболеваниям кожи и мягких тканей 4, 5 и 8 февраля могут попасть все желающие.
Недавно завершились съемки фильма «Трое» режиссёра Анны Меликян, в котором известный актёр Константин Хабенский сыграл телеведущего. Приняв участие в очередном выпуске шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, актёр поделился с поклонниками впечатлениями о фильме.
Полиция задержала нескольких участников акции поддержки арестованного экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровске. Всех задержанных (журналистка «Штаба Навального в Хабаровске» и трое пожилых людей, один из которых вообще не принимал участие в акции, а просто шел мимо), доставили в отдел полиции.
Заявление российского президента о том, что число людей с низкими доходами в стране стремительно сокращается, плохо согласуется даже с официальными данными Росстата. Да и если оглянуться по сторонам, отбрасывая высокие материи, что-то не видно особо, что жить становится так уж неплохо. Многие – от пенсии до пенсии или от зарплаты до зарплаты едва лишь дотягивают, и при этом приобретается только самое необходимое. Раньше с тысячей рублей пошел в магазин, и можно было холодильник свой ощутимо заполнить. Теперь эта сумма вряд ли способна удовлетворить потребность на сутки, если, к примеру, иметь в виду не одного человека, а семью, состоящую из нескольких. Так вериться ли заявлению руководителя государства? Конечно, может где-то и становится меньше бедных, но это, к сожалению, не касается большинства. А кому вообще можно верить при таких вот подсчетах?
Власти Чехии приняли решение закрыть границы для иностранцев — попасть в страну смогут граждане других государств с разрешением на учебу, работу или проживание в Чехии. Также ограничили въезд для иностранцев Германия и Франция.
Звезда 90-х годов Светлана Владимирская периодически пропадает из поля зрения своих почитателей. При этом в СМИ появляются сообщения то о госпитализации певицы, то о том, что она при смерти на ИВЛ из-за коронавируса… А родственники и друзья артистки категорически отказываются давать интервью.
Экс-главу Минздрава Омской области Ирину Солдатову объявили в международный розыск, говорится на сайте регионального управления СК РФ. Бывшую чиновницу обвиняют в краже бюджетных средств, которые выделяли на борьбу с коронавирусом.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.