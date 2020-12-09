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Большинство россиян хотят отдыхать 31 декабря. А вы?
|По инф. Российской газеты
|09 Декабря 2020 г.
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Большинство россиян — 80 процентов — хотят, чтобы 31 декабря стало нерабочим днем. И лишь каждый десятый согласен трудиться в последний день года.
Женщины больше мужчин хотят отдыхать 31 декабря. За нерабочий предновогодний день высказались 83 процента представительниц прекрасного пола.
Больше всего хотят отдыхать 31 декабря жители Санкт-Петербурга и Челябинска (по 83 процента). В Нижнем Новгороде и Уфе о полноценном выходном в последний день года мечтают по 82 процента опрошенных. В Красноярске и Омске таких оказалось 80 процентов.
В Москве, Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре — по 79 процентов жителей за дополнительный выходной, в Перми — 78 процентов, в Воронеже — 75 процентов, в Ростове-на-Дону — 74 процента, в Волгограде — 73 процента.
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