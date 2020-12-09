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Большинство россиян хотят отдыхать 31 декабря. А вы?

По инф. Российской газеты   
09 Декабря 2020 г.
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Большинство россиян — 80 процентов — хотят, чтобы 31 декабря стало нерабочим днем. И лишь каждый десятый согласен трудиться в последний день года.

Опрос: Большинство россиян хотят отдыхать 31 декабря

Женщины больше мужчин хотят отдыхать 31 декабря. За нерабочий предновогодний день высказались 83 процента представительниц прекрасного пола.

Больше всего хотят отдыхать 31 декабря жители Санкт-Петербурга и Челябинска (по 83 процента). В Нижнем Новгороде и Уфе о полноценном выходном в последний день года мечтают по 82 процента опрошенных. В Красноярске и Омске таких оказалось 80 процентов.

В Москве, Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре — по 79 процентов жителей за дополнительный выходной, в Перми — 78 процентов, в Воронеже — 75 процентов, в Ростове-на-Дону — 74 процента, в Волгограде — 73 процента.

  • Главы уже 14 регионов объявили этот день выходным. Первым регионом, который принял такое решение, стала Белгородская область, затем присоединились Орловская, Рязанская, Крым и другие регионы.

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