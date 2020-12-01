Пенсионерам Подмосковья новогодние ёлки доставят на дом

Пенсионерам Московской области, находящимся на самоизоляции, доставят елки к Новому году 1,5 тыс. волонтеров.

Ранее власти Московской области продлили до 13 декабря режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, а также дистанционное обучение для колледжей и вузов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.

«Новый год уже совсем близко. <…> Как обычно, продажа ёлок в регионе организована на специально отведенных площадках. Также ели появятся в крупных сетевых магазинах. И, конечно, мы подумали, как в этом году организовать заказ и доставку елки, в основном для 65+», — рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он добавил, что волонтёры будут доставлять ёлки на специально подготовленных машинах.

Официально ёлочные базары начнут работать в Подмосковье с 4 декабря. Всего их планируется открыть порядка 400. При этом большинство точек откроется после 20 декабря и будет работать до 10 января.

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По инф. Парламентской газеты

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