Коронавирус поменял планы Деда Мороза. В какую сторону?

Из-за ситуации с коронавирусом новогоднее путешествие по регионам всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга могут сократить.

Там уточнили, что если Дед Мороз не сможет побывать во всех городах, то обязательно отправит детям свое новогоднее поздравление и разместит его в своих официальных аккаунтах в канун Нового года.

Кстати:

В столице впервые заработает электронная почта Деда Мороза. Все желающие смогут отправить ему послание с 18 ноября по 15 января включительно. Для этого нужно заполнить форму на сайте Московской усадьбы Деда Мороза, написать текст, прикрепить файл с рисунком, если он есть, и указать адрес электронной почты, куда и придет ответ.

Отправить письмо можно и традиционным способом по адресу: 109472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, владение 168д, Дедушке Морозу. Нужно указать имя и обратный адрес с почтовым индексом, пишет РГ.

При этом вотчина Деда Мороза продолжит принимать гостей круглый год. «На территории парка действует масочный режим, входные группы оборудованы санитайзерами, бесконтактными термометрами», — рассказали в пресс-службе.

По инф. rosbalt.ru

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Кстати, интересное о новогодних волшебниках за границей:

Глава бельгийского минздрава Франк Ванденбрук отправил официальные письма Синтерклаасу и Пер-Ноэлю. Оба получили разрешение нарушать карантин и разносить подарки детям, сообщает Le Soir.

По легенде, Синтерклаас (Санта-Клаус, то есть Святой Николай) разносит подарки детям во фламандской части Бельгии. Пер-Ноэль (аналогичный персонаж из Франции) предпочитает поздравлять франкоговорящих детей.

Ванденбрук разрешил обоим персонажам не соблюдать 10-дневный карантин после приезда в Бельгию. Комендантский час (он начнет действовать по всей стране с 6 декабря), также можно нарушить.

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Polit.ru

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