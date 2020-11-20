ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Как Наталья Дрожжина и Михаил Цивин построили «бизнес» на пожилых актёрах
2020-11-04-13-49-38
Тема скандалов вокруг наследства звёзд, кажется, неиссякаемая. Очередной такой разразился спустя несколько лет после смерти актёра Алексея Баталова, чья вдова оказалась жертвой хитрых...
Вакцина «Спутник V» вызывает побочные эффекты у каждого седьмого
2020-10-27-09-26-13
Руководитель НИЦ имени Гамалеи, разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что среди согласившихся привиться препарат вызывает побочные эффекты у 15%...
Помощь семьям, телемедицина и ипотека: Путин дал новые поручения
2020-10-27-01-28-01
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
В каких городах Урала самый грязный воздух?
2020-10-29-02-39-25
Наблюдение 13 городов УрФО в период с 2010 по 2019 год показало, что самый плохой воздух в Магнитогорске и Кургане.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Коронавирус поменял планы Деда Мороза. В какую сторону?

По инф. СМИ   
20 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Из-за ситуации с коронавирусом новогоднее путешествие по регионам всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга могут сократить.

Коронавирус поменял планы Деда Мороза. В какую сторону?

Там уточнили, что если Дед Мороз не сможет побывать во всех городах, то обязательно отправит детям свое новогоднее поздравление и разместит его в своих официальных аккаунтах в канун Нового года.

Кстати:

  • В столице впервые заработает электронная почта Деда Мороза. Все желающие смогут отправить ему послание с 18 ноября по 15 января включительно. Для этого нужно заполнить форму на сайте Московской усадьбы Деда Мороза, написать текст, прикрепить файл с рисунком, если он есть, и указать адрес электронной почты, куда и придет ответ.
  • Отправить письмо можно и традиционным способом по адресу: 109472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, владение 168д, Дедушке Морозу. Нужно указать имя и обратный адрес с почтовым индексом, пишет РГ.

При этом вотчина Деда Мороза продолжит принимать гостей круглый год. «На территории парка действует масочный режим, входные группы оборудованы санитайзерами, бесконтактными термометрами», — рассказали в пресс-службе.

По инф. rosbalt.ru

***

Кстати, интересное о новогодних волшебниках за границей:

Глава бельгийского минздрава Франк Ванденбрук отправил официальные письма Синтерклаасу и Пер-Ноэлю. Оба получили разрешение нарушать карантин и разносить подарки детям, сообщает Le Soir.

По легенде, Синтерклаас (Санта-Клаус, то есть Святой Николай) разносит подарки детям во фламандской части Бельгии. Пер-Ноэль (аналогичный персонаж из Франции) предпочитает поздравлять франкоговорящих детей.

Ванденбрук разрешил обоим персонажам не соблюдать 10-дневный карантин после приезда в Бельгию. Комендантский час (он начнет действовать по всей стране с 6 декабря), также можно нарушить.

Читайте также:

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 