Александр Невзоров: Свою «Зою» я посвящу Мединскому

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Будущее сулит перемены. Например, осенью состоятся парламентские выборы, и уже сейчас начинается борьба за места в Государственной думе. Еще раньше стартовал передел в бизнес-кланах, а в перспективе – выборы президента. События непроходные, и на этой волне споры, что ждет страну, конечно, кипят....
Российское военно-историческое общество просит возбудить уголовное дело против Александра Невзорова, заявившего, что не считает поступки Зои Космодемьянской подвигом. В спиче публициста усмотрели реабилитацию нацизма и искажение исторической правды. Каяться Невзоров отказался.
– Там вообще не было речи о нацизме, – сказал он «Собеседнику». – Меня не интересует Вторая мировая война и тем более персонажи сталинского пропагандистского пантеона. Я рассуждал, с чем связан очередной провал патриотического кино. Мы знаем, что фильм «Зоя» жестоко пролетел в прокате, что тонны денег, которые ушли на фильм, потрачены впустую и Россия – почему-то! – не хочет воспринимать патриотическую пропаганду. Ведь если бы уровень и накал патриотизма был так велик, как он описывается, то очередь на «священный» для них фильм люди занимали бы с ночи. А мы видим абсолютный пофигизм.
А насчет нацизма... Мне совершенно все равно, кто напал – марсиане, обитатели черных дыр или австралийские аборигены. Я говорил лишь о девушке, имевшей преступный приказ, который вредил только тем русским людям, которые были брошены сталинской армией без помощи и спасения, что именно их она убивала, а не кого-то другого.
– Так, может, и пусть снимают фильмы, до которых никому дела нет?
– Так про «Зою» и было сказано между делом. Фильм был иллюстрацией моих слов о социологии. Я сказал, что социология у нас лжива, потому что все население России 300 лет воспитывали так, чтобы люди скрывали свои взгляды. И вот вам парадокс. У нас 99% патриотов, но самые патриотические вещи проваливаются. Интереснейшая тема. Я, пожалуй, на ютубе еще раз выскажусь про Зою и посвящу эту программу лично Мединскому.
Не так давно мы знакомили вас, уважаемые читатели, с блогером Александром из Кургана, который снимает веселые и актуальные ролики, рассказывает аудитории о монтаже и сам в своих видео демонстрирует его удивительные возможности. И вот удалось пообщаться с этим человеком чуть-чуть поподробнее.
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В России должен быть принят закон, который обяжет торговые точки помещать на товар цену, установленную производителем, до всех «накруток» перекупщиков. Петиция «О первой цене продукта» размещена на сайте Российской общественной инициативы.
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