Александр Невзоров: Свою «Зою» я посвящу Мединскому

Российское военно-историческое общество просит возбудить уголовное дело против Александра Невзорова, заявившего, что не считает поступки Зои Космодемьянской подвигом. В спиче публициста усмотрели реабилитацию нацизма и искажение исторической правды. Каяться Невзоров отказался.

– Там вообще не было речи о нацизме, – сказал он «Собеседнику». – Меня не интересует Вторая мировая война и тем более персонажи сталинского пропагандистского пантеона. Я рассуждал, с чем связан очередной провал патриотического кино. Мы знаем, что фильм «Зоя» жестоко пролетел в прокате, что тонны денег, которые ушли на фильм, потрачены впустую и Россия – почему-то! – не хочет воспринимать патриотическую пропаганду. Ведь если бы уровень и накал патриотизма был так велик, как он описывается, то очередь на «священный» для них фильм люди занимали бы с ночи. А мы видим абсолютный пофигизм.

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А насчет нацизма... Мне совершенно все равно, кто напал – марсиане, обитатели черных дыр или австралийские аборигены. Я говорил лишь о девушке, имевшей преступный приказ, который вредил только тем русским людям, которые были брошены сталинской армией без помощи и спасения, что именно их она убивала, а не кого-то другого.

– Так, может, и пусть снимают фильмы, до которых никому дела нет?

– Так про «Зою» и было сказано между делом. Фильм был иллюстрацией моих слов о социологии. Я сказал, что социология у нас лжива, потому что все население России 300 лет воспитывали так, чтобы люди скрывали свои взгляды. И вот вам парадокс. У нас 99% патриотов, но самые патриотические вещи проваливаются. Интереснейшая тема. Я, пожалуй, на ютубе еще раз выскажусь про Зою и посвящу эту программу лично Мединскому.

По инф. sobesednik.ru

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