А конец пандемии в России виднеется? Послушаем вирусологов

Ученые рассматривают два сценария развития ситуации с коронавирусом в России в наступившем году. Первый - более обнадеживающий, второй - куда менее... Рассказываем подробнее.

Один из них предусматривает выработку коллективного иммунитета и угасание эпидемии при том, что вирус не будет мутировать. Второй — вирус будет мутировать и станет похожим на грипп, что потребует разработку новой вакцины ежегодно.

Как считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, в первом сценарии решение проблемы заключается именно в создании массового иммунитета, который сформируется у людей после болезни или вакцинации. Во втором варианте — вакцинацию придется проходить повторно, причем каждый раз новой вакциной, созданной с учетом изменений штамма инфекции. Вознесенский не смог уточнить, какой сценарий наиболее вероятен.

Его коллега, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова, в свою очередь, отметила, что следует ждать спада заболеваемости COVID-19. По ее мнению, это произойдет даже если вирус будет мутировать. Она ожидает, что вирус займет место среди других респираторных вирусных инфекций. Малинникова ожидает спада заболеваемости коронавирусом уже весной, хотя предупреждает об осторожности в начале марта, когда может случиться подъем числа больных ОРВИ.

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отмечает, что заметно заболеваемость снизится, когда у 30% населения России будет иммунитет, а исчезнет коронавирус, когда иммунитет получат 60-70% населения страны. При этом немалые надежды он возлагает на вакцинацию.

Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта 2020 года. По данным ВОЗ, всего инфекцией заболели 83,9 млн человек во всем мире, скончались — более 1,8 млн пациентов.

Тем временем в Великобритании и ЮАР обнаружены мутировавшие штаммы инфекции, которые, по некоторым данным, являются более заразными.

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По инф. rosbalt.ru

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