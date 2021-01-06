А конец пандемии в России виднеется? Послушаем вирусологов

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Ученые рассматривают два сценария развития ситуации с коронавирусом в России в наступившем году. Первый - более обнадеживающий, второй - куда менее... Рассказываем подробнее.
Один из них предусматривает выработку коллективного иммунитета и угасание эпидемии при том, что вирус не будет мутировать. Второй — вирус будет мутировать и станет похожим на грипп, что потребует разработку новой вакцины ежегодно.
Как считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, в первом сценарии решение проблемы заключается именно в создании массового иммунитета, который сформируется у людей после болезни или вакцинации. Во втором варианте — вакцинацию придется проходить повторно, причем каждый раз новой вакциной, созданной с учетом изменений штамма инфекции. Вознесенский не смог уточнить, какой сценарий наиболее вероятен.
Его коллега, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова,в свою очередь, отметила, что следует ждать спада заболеваемости COVID-19. По ее мнению, это произойдет даже если вирус будет мутировать. Она ожидает, что вирус займет место среди других респираторных вирусных инфекций. Малинникова ожидает спада заболеваемости коронавирусом уже весной, хотя предупреждает об осторожности в начале марта, когда может случиться подъем числа больных ОРВИ.
Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отмечает, что заметно заболеваемость снизится, когда у 30% населения России будет иммунитет, а исчезнет коронавирус, когда иммунитет получат 60-70% населения страны. При этом немалые надежды он возлагает на вакцинацию.
Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта 2020 года. По данным ВОЗ, всего инфекцией заболели 83,9 млн человек во всем мире, скончались — более 1,8 млн пациентов.
Тем временем в Великобритании и ЮАР обнаружены мутировавшие штаммы инфекции, которые, по некоторым данным, являются более заразными.
Коронавирусная хроника на нашем портале для пожилых - по ссылке.
Недавно Алла Пугачёва и Максим Галкин отметили праздник - 9 лет совместной жизни. В это трудно поверить, и кажется, что только недавно вся пресса писала о бурно развивающемся романе юмориста и Примадонны.
На полуострове в ближайшие дни начнется заметное похолодание, и пройдут осадки, а после 10 января столбик термометра опустится до отрицательных значений. Об этом рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
Когда возникает необходимость в грузоперевозках, важно обращать внимание на профессионализм компании, предлагающей подобные услуги. Так, например, одним из ведущих операторов, осуществляющих перевозки грузов в Киеве и области, по праву считается Виватранс. Такое признание компания получила, благодаря широкому спектру качественных услуг в данной сфере и индивидуальному подходу к каждому клиенту.
О жестокости мира балета слышали многие из нас, и живым доказательством неадекватной конкуренции в этой творческой сфере стал Николай Цискаридзе. Он в одиночку боролся со своими злопыхателями, справился с травлей и сумел стать одним из главных артистов современности.
Российского президента Владимира Путина многие давно привыкли воспринимать как человека довольно жестких и бескомпромиссных взглядов. Но так ли это на самом деле? Дмитрий Песков честно заявил: да, все так.
Ведущий банкир Китая приговорен к смертной казни за коррупцию и двоеженство. Лай Сяоминь, ранее возглавлявший одну из китайских компаний по управлению активами так называемой "большой финансовой четверки", признал себя виновным по десяткам пунктов обвинений.
Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих получает кислородную поддержку в связи с коронавирусом. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на информацию клинической больницы № 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России в Петербурге, где актриса проходит лечение.
Вот и настал долгожданный Новый год, а вместе с ним пришли морозные праздники. Поделиться с вами теплом в это холодное время решился культурный Интернет, который подготовил яркие, познавательные и просто любопытные трансляции главных онлайн-событий начала 2021 года.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.