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Замучал кашель? Стоит проверить желудок
По инф. Российской газеты   
18 Февраля 2021 г.
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Врач рассказала, к чему приводит кашель при изжоге.

Замучал кашель? Стоит проверить желудок

Изжога неприятна не только сама по себе, но и как признак, указывающий на довольно серьезные заболевания. Определить, какие болезни провоцируют жжение может только врач.

«Если это единичные случаи, связанные с питанием, медицинская помощь не требуется, для ее устранения в таком случае потребуется изменение режима питания и образа жизни. Также при редкой изжоге самостоятельно можно принять антацидные препараты, но не более четырех раз в сутки», — сообщила aif.ru врач-терапевт Зухра Алиева.

Однако, если изжога беспокоит чаще двух раз в неделю или постоянно, то это зачастую связано с патологией со стороны желудочно-кишечного тракта. В основном такая патология является симптомом гастрита, язвенного поражения желудка и 12-перстной кишки, хронического холецистита и панкреатита, рефлюксной гастроэзофагиальной болезни, дисфункции желчных путей и диафрагмальной грыжи. Лечить данные заболевания следует только после медицинского обследования и назначения врача.

«При длительной изжоге может возникнуть хронический кашель, который мало кто связывает с проблемой со стороны ЖКТ, в основном в первую очередь внимание обращают на дыхательные пути. Безусловно, необходимо обратиться к специалисту и заняться лечением основного заболевания, симптомами которого были изжога и кашель», — говорит Зухра Алиева.

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