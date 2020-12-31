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Заболевшим коронавирусом надо следить за уровнем кислорода
По инф. argumenti.ru   
31 Декабря 2020 г.
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Вирусолог Виталий Зверев рассказал, как заранее распознать тяжелое течение коронавируса.

Заболевшим коронавирусом надо следить за уровнем кислорода

Чтобы не пропустить признаки коронавируса, можно следить за уровнем кислорода в крови с помощью пульсоксиметра. Об этом рассказал академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев.

Он отметил: сейчас легко купить пульсоксиметр, который измеряет пульс и насыщение кислородом. Когда уровень падает до критической отметки до 93, это может говорить о том, что-то в организме идет не так.

Для профилактики коронавирусной инфекции эксперт призвал чаще дышать свежим воздухом и уделять внимание лечению и профилактике хроническим болезням. Зверев добавил: чаще всего риску подвержены люди с  сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями легких, люди с повышенным весом.

По инф. argumenti.ru

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