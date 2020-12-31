Заболевшим коронавирусом надо следить за уровнем кислорода

Вирусолог Виталий Зверев рассказал, как заранее распознать тяжелое течение коронавируса.

Чтобы не пропустить признаки коронавируса, можно следить за уровнем кислорода в крови с помощью пульсоксиметра. Об этом рассказал академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев.

Он отметил: сейчас легко купить пульсоксиметр, который измеряет пульс и насыщение кислородом. Когда уровень падает до критической отметки до 93, это может говорить о том, что-то в организме идет не так.

Для профилактики коронавирусной инфекции эксперт призвал чаще дышать свежим воздухом и уделять внимание лечению и профилактике хроническим болезням. Зверев добавил: чаще всего риску подвержены люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями легких, люди с повышенным весом.

Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



По инф. argumenti.ru



Расскажите об этом своим друзьям!