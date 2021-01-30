Все болит? Это у вас на погоду

Врач указала, как защитить свое здоровье от аномальных скачков погоды.

Жители многих регионов России этой зимой страдают из-за аномальной погоды. Резкая смена температурного режима негативно отражается на здоровье метеозависимых пациентов.

«Метеочувствительность — это не миф и не придуманная болезнь, — сообщила «РГ» Ольга Кореннова, профессор кафедры внутренних болезней и семейной медицины дополнительного профобразования Омского государственного медицинского университета, и. о. главврача Клинического кардиологического диспансера.

Еще недавно, например, в Новосибирске, Омске, Томске и других сибирских регионах стояли сорокоградусные морозы. Однако спустя несколько дней температура пошла вверх и превысила климатическую норму. К примеру, в понедельник в Томской области столбики термометров показывали минус 36 градусов. А в среду синоптики прогнозируют здесь всего минус 6 градусов.

Такие «температурные качели» в Сибири в этом году наблюдаются на протяжении всего зимнего сезона. Аналогичная ситуация и в центре России, правда, не с такими морозами, но перепады почти 15–20 градусов.

В такие дни сотни горожан обращаются в поликлиники с жалобами на колебания артериального давления, сильную мигрень, учащенное сердцебиение, боль в травмированных ранее суставах, послеоперационных швах, спайках, тревогу и даже депрессию. Описывая свое состояние, пациенты нередко вспоминают Шарика из Простоквашино: «То лапы ломит, то хвост отваливается».

«Мы же замечаем, как наши домашние питомцы предсказывают морозы или дожди своим поведением. А человеческий организм — это такая же часть живой природы, он тесно с ней взаимосвязан», — объясняет профессор. По ее словам, нашим сосудам приходится подстраиваться под перепады температурного режима с неадекватной скоростью. Меняется атмосферное давление — меняется и давление внутри черепной коробки, брюшной полости, оболочки растягиваются, появляются болевые ощущения.

Чаще всего на резкую смену погоды реагируют пациенты с хроническими заболеваниями, пациенты, страдающие дисплазией соединительной ткани, астеники, гипертоники и «сердечники». У «неотложки» в такие дни значительно возрастает количество вызовов к больным с подозрением на инсульты и инфаркты. А вот молодые и здоровые люди, гиперстеники и обладатели крепкого иммунитета капризы погоды, как правило, вообще не замечают.

Медики советуют страдающим метеозависимостью повышать выносливость сосудов: регулярно заниматься физкультурой, принимать контрастный душ и закаливаться. Но без фанатизма. «Кстати, тренировки до изнеможения в спортивном зале, — предупреждает Ольга Кореннова, — только усугубят проблемы со здоровьем. Лучше заменить их на ежедневные прогулки пешком не менее 30 минут».

У «сердечников» дома обязательно должен быть нитроглицерин — в таблетках или в спрее, советует врач. А если вы страдаете гипертонией — то следите за тем, чтобы всегда были под рукой те препараты, которые вам назначил для снижения давления лечащий врач.

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