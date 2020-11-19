Врач развенчал миф об очередном народном средстве против «короны»

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Вирусолог Аграновский назвал «чушью» информацию о продуктах, уничтожающих COVID-19 за пять минут.
Профессор кафедры вирусологии Биологического факультета МГУ Алексей Аграновский назвал «чушью» информацию о продуктах, которые якобы способны уничтожить коронавирус нового типа за пять минут.
Ранее немецкие ученые заявили, что сок черноплодной рябины может эффективно подавлять активность коронавируса.
Алексей Аграновский в беседе с телеканалом «МИР 24» заявил, что это «чушь». По словам эксперта, когда появляются серьезные проблемы с инфекциями, всегда находятся народные средства, которые якобы способны защитить человека. Вирусолог подчеркнул, что не имеет ничего против сока черноплодки, но в данном случае главную роль играет вопрос доставки. Аграновский отметил, что если есть некое средство X, убивающее COVID-19, то вопрос в том, как именно вышеуказанное средство попадет в клетки, которые являются мишенью для вируса. Специалист уточнил, что даже если сок черноплодки попадет в желудок и окажет действие на коронавирусную инфекцию, возникает вопрос, как он будет доставлен в клетки эпителия дыхательных органов, через которые COVID-19 проникает в организм.
Эксперт призвал не верить в то, что существует простое средство, позволяющее обезопасить человека от коронавируса нового типа. Алексей Аграновский подчеркнул, что для этого есть вакцины, а все остальное -«разговоры».
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