Врач ответила на вопросы о прививке против COVID-19

Инфекционист назвал наиболее частые побочные реакции на вакцину «Спутник V».

В Петербурге один из пунктов вакцинации от коронавируса организован в клинической инфекционной больнице им. Боткина. Врач-инфекционист Мария Белопольская рассказала «Доктору Питеру», когда можно делать прививку после перенесенного COVID-19, надо ли перед вакцинацией проверять наличие антител тем, кто не болел. Также медик назвала основные побочные реакции, которые чаще всего возникают у пациентов после «Спутника V».

По словам Белопольской, идти на прививку имеет смысл через полгода после выздоровления или если исчезли защитные антитела.

Она отметила, что обследование перед вакцинацией не является обязательным, однако врачи советуют тем, кто не болел, перед первой прививкой сделать тест на антитела.

«Часто пациенты считают, что не болели COVID-19, сдают анализ и он показывает IgG в высоком титре — когда коэффициент позитивности антител выше 10 (в разных лабораториях нормы могут отличаться). У некоторых желающих привиться этот показатель иногда доходит до 22-24. Такой титр не требует вакцинации в ближайшем будущем. Повторно проверить антитела можно через полгода и тогда определить, не настало ли время для прививки. Даже если концентрация антител окажется не очень высокой — до 10, мы тоже советуем отложить прививку. Можно пересдать анализ через два месяца и посмотреть результат в динамике», — посоветовала инфекционист.

Она также предупредила, что на коронавирусную вакцину «Спутник V» довольно часто встречаются поствакцинацинальные реакции.

«Чаще всего у привившихся возникают гриппоподобные симптомы — ломота в суставах, озноб, повышение температуры тела — в основном до субфебрильных цифр, но иногда до 38,5 и даже 39 градусов. И, как правило, это реакция не на ковидный компонент вакцины, а на аденовирус (в первой дозе содержится 26-й штамм аденовируса, во второй — 5-й штамм). Такие симптомы могут появиться в течение трех дней после вакцинации, но обычно это происходит в первый вечер или на следующий день. Если температура поднимается ощутимо, то можно принять парацетамол или нестероидный противовоспалительный препарат, например, ибупрофен, — рассказала Белопольская. — Кроме симптомов ОРВИ, после прививки может немного поболеть место укола. Мазать его ничем не надо, пройдет само. Небольшая болезненность может сохраняться до недели, это нормально. Бывает также покраснение в месте инъекции — можно сделать йодную сетку, чтобы усилить кровоток и быстрее справиться с гиперемией».

Врач напомнила, что препарат вводится в два приема с интервалом в 21 день. По данным разработчика, стойкий иммунитет должен выработаться через 42 дня после первой прививки.

Белопольская добавила, что из-за прививки заболеть COVID-19 нельзя — вакцина неживая.

«Если в течение курса вакцинации у человека поднялась высокая температура, появились другие симптомы и он начинает беспокоиться, надо сдать мазок на коронавирус. Но даже если он будет положительным, вовсе не значит, что это результат прививки. Пока у человека не сформируется поствакцинальный иммунитет, он может заразиться где и когда угодно», — заключила врач.

Напомним, ранее в Петербурге депутат ЗакСа Михаил Амосов заболел COVID-19 после первого этапа вакцинации. Сейчас парламентарий находится в больнице.

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По инф. rosbalt.ru

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