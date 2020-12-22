Врач напомнил: антикоагулянты нельзя пить просто так!

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Хирург Демуров предупредил о серьёзных последствиях бесконтрольного приема препаратов, разжижающих кровь.
Сосудистый хирург Амиран Демуров рассказал, какие проблемы со здоровьем повышают вероятность тяжелого течения новой коронавирусной инфекции. По его словам, в группу риска входят пожилые, а также люди с лишним весом, диабетом и другими хроническими заболеваниями.
Демуров отметил, что тяжелое течение коронавируса в основном грозит людям, предрасположенным к тромбообразованию. Такое явление он объяснил тем, что у инфицированных пациентов повышается активность свертывающей системы крови.
«Если у кого-то уже был в анамнезе инсульт или инфаркт, обусловленные тромбообразованием, то из-за коронавируса шанс нового эпизода выше, чем без инфекции. Как правило, если у человека есть склонность к тромбооразованию, то там легкого течения коронавирусной инфекции не будет», — уточнил врач в беседе радио Sputnik.
Кроме того, Демуров призвал не заниматься самолечением и не принимать препараты, которые разжижают кровь, в профилактических целях. Он предупредил, что бесконтрольный прием антикоагулянтов может иметь очень серьезные последствия, в том числе привести к длительным кровотечениям, которые сложно остановить.
«Это могут быть внутренние кровотечения, кровоизлияния в головной мозг или глаза. У женщин это еще могут быть неконтролируемые менструальные кровотечения. В плане разжижения крови с одной стороны — тромбы, с другой стороны — кровотечения, поэтому нужно придерживаться золотой середины», — резюмировал он.
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