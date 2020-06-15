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Вот что выяснилось: пожилых людей с «молодыми» почками не бывает
По инф. sobesednik.ru   
15 Июня 2020 г.
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Работа почек ухудшается у всех людей по мере старения вне зависимости от болезней.

Вот что выяснилось: пожилых людей с «молодыми» почками не бывает

Почки стареют, как и сам человек, но скорость изменений может быть разной

Международное исследование с участием почти 3 000 жителей Норвегии, Германии и Исландии показало, что функционал почек человека ухудшается с возрастом вне зависимости от наличия других болезней. Результаты исследования были опубликованы в издании Journal of the American Society of Nephrology. Авторы этой научной работы изучили здоровье почек одной группы людей в возрасте от 50 до 70 лет, и еще двух групп возрастом от 70 до 95.

Наблюдения показали, что происходящие в почках процессы не зависят от других вещей, осуществляющихся в организме. Функционал почек всё равно ухудшается, но не потому, что мы болеем, а потому, что стареем. И потеря почечного функционала происходит абсолютно у всех людей — это просто еще одно грустное следствие старения. Не бывает пожилых людей с «молодыми» почками.

Правда, существуют различия в том, насколько быстро осуществляется этот процесс деградации, и у науки нет точного понимания того, почему вообще появляются такие различия. Ученые исследовали многие факторы, способные сыграть роль в ускорении или замедлении потери функционала почек, но точных ответов пока не получено.

По инф. sobesednik.ru

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