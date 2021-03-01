Восстановление после инфаркта — что советует кардиолог

Мой школьный друг недавно перенёс инфаркт миокарда. После выписки он пришёл ко мне с вопросом: как вернуться к нормальному образу жизни? Я поняла, что этот вопрос волнует многих, и решила ответить на него через интернет-журнал.

Возвратившись из больницы после перенесённого инфаркта, человек определённое время, в зависимости от тяжести заболевания, находится дома, проходя восстановительный этап. В этот период все усилия нужно направить на правильную организацию процесса выздоровления, от чего во многом зависит, как сложится жизнь в дальнейшем.

Преодоление депрессивного настроения.

Первая задача на данном этапе – избавиться от естественного чувства подавленности. Опыт показывает, что у людей, перенёсших инфаркт миокарда в пенсионном возрасте, душевное состояние серьёзно не страдает. Труднее приходится людям среднего возраста, когда человек чего-то уже достиг, но ещё многое предстоит сделать, а тут инфаркт резко остановил его, прервал деловую активность.

На таком фоне может развиваться депрессия, с которой надо всемерно бороться. Нельзя ни в коем случае зацикливаться на случившемся, опускать руки. Поменьше говорите с кем бы то ни было о своей болезни – не тратьте энергию на ненужные волнения. Да и разговоров о чужих болезнях не поддерживайте, ведь они тоже создают отрицательную психологическую тональность.

Отказ от вредных привычек, существовавших до болезни.

Это курение и злоупотребление алкоголем. Постинфарктная реабилитация курильщика невозможна по определению! У курящих уровень холестерина выше, чем у некурящих, кровь у них свёртывается быстрее, а это прямой риск образования тромбов в сосудах сердца.

Бросить курить очень сложно, но вполне можно. В нашей стране есть «горячая линия» помощи людям, решившим бросить курить, где вам посоветуют, каким методом вам лучше воспользоваться.

Отказ от алкоголя.

Спиртное после инфаркта разрешено лишь в объёме одного бокала красного вина в день. Не можете удержаться, хотите выпить больше? Тогда лучше вообще не притрагиваться к алкогольному напитку!

Нормализация режима сна.

Спать надо не меньше 8 часов в сутки, это доказанная норма. Чтобы вовремя засыпать и полноценно высыпаться, уже за 2 часа до отхода ко сну не занимайтесь никакими делами, требующими физической и психоэмоциональной активности. Особенно вредны возбуждающие телепередачи, неприятные разговоры или негативные мысли. Среди дня лучше не спать – при слабой физической нагрузке это может отразиться на качестве ночного сна.

Нормализация режима питания.

Очень вредно переедать! Ожирение – значимый фактор риска, от лишнего веса обязательно надо избавляться. Есть рекомендуется 4-5 раз в день, причём последний приём пищи должен быть за 3 часа до сна. Тогда сердцу будет легче справляться с кровоснабжением пищеварительной системы.

Контроль при вождении автомобиля.

Водить машину после инфаркта можно, но только спокойно, постоянно контролируя своё состояние. Если хоть чуть-чуть защемило в груди, появилось ощущение перебоев в работе сердца, закружилась голова – немедленно съезжайте к обочине и отдыхайте!

Оптимальная физическая нагрузка.

Сразу после возвращения из стационара организм абсолютно растренирован – сказываются пребывание на больничной койке, гиподинамия. И чем сильнее был поражён миокард, тем больше пострадали функциональные возможности организма.

В то же время клинически доказано, что ранняя двигательная активность способствует развитию у больных коллатерального (обходного, дополнительного) кровообращения и ускоряет сроки выздоровления. У пациентов, которые тренируются хотя бы по 30 минут 3 раза в неделю, снижается уровень холестерина, уменьшается риск тромбообразования, образуются дополнительные мелкие кровеносные сосуды. Так что оздоровительная физкультура необходима, иначе атеросклеротическое поражение сосудов будет развиваться и дальше, что может привести к повторному инфаркту миокарда.

Выходить из режима покоя помогает ходьба – при хорошем самочувствии совершайте лёгкие прогулки. Начинайте заниматься и гимнастикой. Простые упражнения можно выполнять даже лёжа в постели. Например, делать дыхательные упражнения, сжимать и разжимать пальцы рук и ног, сгибать и разгибать колени, слегка растягивать поясницу.

Но точные рекомендации, касающиеся возможностей расширения вашей физической активности, должен дать лечащий врач. Лишь он знает, насколько обширен был перенесённый инфаркт и каковы резервы вашей сердечно-сосудистой системы с учётом сопутствующих болезней. Так что лучше не проявлять никакой самодеятельности. Помните, что напряжённая работа на дачном участке на этапе восстановления после инфаркта может значительно сократить время жизни!

Важный вопрос – о сексуальной активности.

Обычно мы рекомендуем начинать половую жизнь только через 6 недель после острого инфаркта. Ведь секс – это та же физически нагрузка. В идеале, чтобы знать, насколько ваше сердце к ней готово, хорошо провести стресс-тест на физическую активность (например, на беговой дорожке). Если во время интимной близости вас всё же будут беспокоить боли, примите перед этим таблетку нитроглицерина. К слову, нитроглицерин или аэрозольные нитраты вам всегда нужно иметь при себе и в любой обстановке, при малейшем дискомфорте пользоваться ими. А вот «Виагра» и подобные ей препараты вам категорически запрещены!

Выход на работу.

Сколько времени занимает восстановительный период? Когда человек сможет вернуться к своей обычной жизни, продолжить работать, если он ещё трудится? Должна сказать: реабилитация у всех пациентов проходит по-разному. Её качество и сроки часто зависят от тяжести перенесённого инфаркта, от размеров повреждённых тканей миокарда, от степени поражения коронарных артерий, а также от психоэмоционального состояния человека.

Вернуться к повседневной привычной жизни трудно, и это не у каждого получится по вполне объективным причинам. Ведь работа у каждого своя: один был до болезни грузчиком, а другой писал книги. Инфаркт – заболевание нешуточное, оно требует полного пересмотра образа жизни. Если ваша работа не предполагает значительных физических нагрузок, в большинстве случаев к ней можно вернуться. Ну а если она связана с нагрузками, то вам придётся радикально сменить вид деятельности. И старайтесь при этом не волноваться, будьте разумным эгоистом.

Всегда найдутся люди, которые могут выводить вас из себя, не заботясь о вашем состоянии. Если вы будете на них реагировать, инфаркт миокарда может повториться. Осознайте тот факт, что всё равно ситуацию уже не изменишь, поэтому надо постараться изменить своё отношение к ней.

Постоянный врачебный контроль.

Человеку, перенёсшему инфаркт, важно постоянно находиться под врачебным контролем. И такую привычку полезно сохранить не только на период восстановления, но иногда и на всю последующую жизнь. Лечась после инфаркта, необходимо соблюдать все рекомендации врача.

Необходимо, чтобы поскорее зарубцевался повреждённый участок в мышце сердца и восстановилась его работа. Пока идёт процесс рубцевания, могут возникать нарушения ритма, несвоевременные сокращения сердца – их называют экстрасистолами. Затем они, как правило, исчезают или становятся крайне редкими. Хотя, замечу, многие больные их вообще не ощущают. А вот если возникают боли в области сердца и аритмия, которые не купируются назначенными вам препаратами в течение 10 минут, то вызывайте скорую помощь.

Вторичная профилактика. Она требует, чтобы человек, перенёсший инфаркт миокарда, для предупреждения повторного инфаркта независимо от своего самочувствия непрерывно и пожизненно принимал лекарственные препараты. Вы можете забыть поесть, но забывать принять лекарства для вас недопустимо!

Снова подчеркну: окончательный выбор медикаментов осуществляет исключительно ваш лечащий врач, а не ведущий телепрограммы, фармацевт в аптеке, профессор-консультант в платном медицинском центре и, тем более, не сведущая соседка.

Хотя существует общая схема необходимых препаратов, у них есть побочные явления, которые ведущий вас доктор должен учитывать, как и ваши сопутствующие заболевания. Словом, это специалист, которому вы должны полностью доверять. Очень жаль, если вы не нашли с ним общего языка. Тогда поскорее ищите другого доктора, вместо того чтобы слушать друзей или безоговорочно верить рекламе, основанной исключительно на доходном бизнесе.

За каждым препаратом, которые перечислены ниже, стоят многочисленные и хорошо проведенные исследования, доказывающие их необходимость для пациента, который перенёс острый инфаркт миокарда.

– В течение года после болезни необходимо принимать два препарата, препятствующих слипанию тромбоцитов (аспирин и клопидогрел), а затем «Аспирин кардио» или «Тромбо АСС» – пожизненно. К терапии может быть добавлен препарат «Омепразол» для защиты слизистой оболочки желудка от воздействия салицилатов.

– Обязательны статины в высоких дозах независимо от уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП, «плохого» холестерина), а также антисклеротическая диета. У пациентов после инфаркта холестерин должен быть «ниже низкого»: уровень ЛПНП – ниже 1,8 ммоль/л.

– Бета-адреноблокаторы – для предотвращения развития сердечной недостаточности. Урежая ритм, тем самым мы уменьшаем нагрузку на сердце.

– Ингибиторы АПФ. В данном случае эти препараты назначаются не только от давления, а как лекарства, защищающие сердце от структурных изменений, вызванных инфарктом.

– Если для снижения уровня артериального давления приёма бета-блокаторов и ингибиторов АПФ недостаточно, дополнительно назначаются сосудорасширяющие препараты – антагонисты кальция. АД необходимо поддерживать на уровне ниже 140/90 мм рт. ст., а у больных с сопутствующим сахарным диабетом – ниже 130/80 мм рт. ст.

Этот набор должен принимать практически каждый больной с ИБС. Если у него сохраняются приступы стенокардии, то в эту схему включаются нитраты – «Кардикет», «Моно Мак».

Вы можете сказать, что получается целая горсть лекарств – но других вариантов сегодня нет! В то же время надо помнить, что кроме медикаментозной терапии есть ещё современная кардиохирургия, которая поистине творит чудеса, предлагая такие методы современного лечения, как коронарная ангиопластика, аортокоронарное шунтирование, иссечение аневризмы левого желудочка и имплантация электрокардиостимуляторов.

Так что для большинства больных инфаркт миокарда – совсем не приговор. Но это сигнал, заставляющий задуматься о том, что разговор о факторах риска – не пустые слова и что наше сердце требует очень внимательного и бережного отношения к себе.

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