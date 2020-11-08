ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Что поможет при похмелье, а чего лучше не пробовать
2020-10-21-05-42-42
Похмельный синдром может сопровождаться сильной жаждой, головокружением, слабостью, нарушением сна, мигренью, тошнотой, болями в области сердца, отсутствием аппетита и расстройством...
У пожилых пациентов ковид может проявляться только одним симптомом
2020-10-28-11-59-17
Медики рассказали о главном признаке коронавируса у пожилых людей.
Оказывается, есть простой тест на долголетие
2020-10-15-06-17-21
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет.
Это полезно знать гипертоникам
2020-10-22-07-32-16
Американская коллегия врачей (ACP) и Американская академия семейных врачей (AAFP) разработали клинические рекомендации лечения пациентов старше 60 лет с артериальной...
Советы терапевта: какие симптомы могут указывать на коронавирус
2020-10-31-15-34-41
Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, на какие признаки стоит обращать внимание, если есть подозрение на заражение новой коронавирусной инфекцией. Отмечается, что около трети людей переносят болезнь...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Выявлен еще один симптом коронавируса

По инф. Российской газеты   
08 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Пропажа обоняния - самый верный признак заражения COVID-19. Это уже научный факт. Но есть и ещё один маркер, по которому можно понять, что человек подхватил коронавирус. Этот симптом - заложенность ушей.

Выявлен еще один симптом коронавируса

Заложенность ушей не такой уж и редкий симптом COVID-19, — пояснила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. — В недавно опубликованном исследовании, проведенном учеными из Турции, приводятся данные о том, что из 172-х пациентов, симптомы которых были подвергнуты анализу, 31 человек (18%) имели этот признак. Заложенность ушей отмечали около 12% пациентов с легкой формой заболевания, при средне-тяжелой и тяжелой формах этот признак встречался примерно в 3% случаев».

Эксперт рассказала, что евстахиева (слуховая) труба, расположенная в среднем ухе, ответственна за нормализацию в нем давления. Но отек слизистой оболочки носоглотки, появляющийся при насморке, провоцирует сужение или полную закупорку Евстахиевой трубы. Вследствие этого за барабанной перепонкой образуется вакуум, который обездвиживает ее, а у пациента появляется ощущение заложенности уха (ушей). Встречаться этот признак может и при ОРВИ, и проходить по мере угасания других признаков заболевания.

«Но иногда в евстахиеву трубу проникают болезнетворные бактерии, которые приводят к ее воспалению и развитию тубоотита. Поэтому, если симптом не проходит в течение нескольких дней, появляются боли в ухе, необходимо немедленно обратиться к врачу-отоларингологу, так как тубоотит может привести к более грозным осложнениям — менингиту, энцефалиту, абсцессу головного мозга и т. д.», — добавила Наталья Пшеничная.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 