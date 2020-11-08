Выявлен еще один симптом коронавируса

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, на какие признаки стоит обращать внимание, если есть подозрение на заражение новой коронавирусной инфекцией. Отмечается, что около трети людей переносят болезнь...
Пропажа обоняния - самый верный признак заражения COVID-19. Это уже научный факт. Но есть и ещё один маркер, по которому можно понять, что человек подхватил коронавирус. Этот симптом - заложенность ушей.
— Заложенность ушей не такой уж и редкий симптом COVID-19, — пояснила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. — В недавно опубликованном исследовании, проведенном учеными из Турции, приводятся данные о том, что из 172-х пациентов, симптомы которых были подвергнуты анализу, 31 человек (18%) имели этот признак. Заложенность ушей отмечали около 12% пациентов с легкой формой заболевания, при средне-тяжелой и тяжелой формах этот признак встречался примерно в 3% случаев».
Эксперт рассказала, что евстахиева (слуховая) труба, расположенная в среднем ухе, ответственна за нормализацию в нем давления. Но отек слизистой оболочки носоглотки, появляющийся при насморке, провоцирует сужение или полную закупорку Евстахиевой трубы. Вследствие этого за барабанной перепонкой образуется вакуум, который обездвиживает ее, а у пациента появляется ощущение заложенности уха (ушей). Встречаться этот признак может и при ОРВИ, и проходить по мере угасания других признаков заболевания.
«Но иногда в евстахиеву трубу проникают болезнетворные бактерии, которые приводят к ее воспалению и развитию тубоотита. Поэтому, если симптом не проходит в течение нескольких дней, появляются боли в ухе, необходимо немедленно обратиться к врачу-отоларингологу, так как тубоотит может привести к более грозным осложнениям — менингиту, энцефалиту, абсцессу головного мозга и т. д.», — добавила Наталья Пшеничная.
Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.
Пропажа обоняния - самый верный признак заражения COVID-19. Это уже научный факт. Но есть и ещё один маркер, по которому можно понять, что человек подхватил коронавирус. Этот симптом - заложенность ушей.
Основная защита от коронавируса — естественный иммунитет человека. После первого заражения организм может усилить барьер между собой и COVID-19, но так происходит не всегда. Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал о том, можно ли повторно переболеть коронавирусом.
В холодное время года, особенно в период активного распространения вирусов, организму часто не хватает полезных веществ, которые как раз помогают противостоять «сезонным» заболеваниям. Один из самых лучших продуктов с точки зрения укрепления иммунитета — авокадо.
Делюсь весьма деликатной проблемой. Стал испытывать неприятный запах во рту. Причём не только утром, после пробуждения (такое случалось и раньше), но и в течение дня. Хотя гигиену соблюдаю. И зубы чищу по два раза и даже потом прохожусь по ним ниточкой. Кариеса или других проблем с зубами у меня нет. Стоматолог смотрел. Мне говорят, что это может свидетельствовать о других проблемах. У меня бывает обострение гастрита, особенно весной и осенью. Может от этого быть неприятный запах? Олег Сологубов
Врач и эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев оценил эффективность ношения масок при минусовой температуре. По его словам, в ней может быть некомфортно на улице, но в помещении она необходима.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.