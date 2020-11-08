Выявлен еще один симптом коронавируса

Пропажа обоняния - самый верный признак заражения COVID-19. Это уже научный факт. Но есть и ещё один маркер, по которому можно понять, что человек подхватил коронавирус. Этот симптом - заложенность ушей.

— Заложенность ушей не такой уж и редкий симптом COVID-19, — пояснила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. — В недавно опубликованном исследовании, проведенном учеными из Турции, приводятся данные о том, что из 172-х пациентов, симптомы которых были подвергнуты анализу, 31 человек (18%) имели этот признак. Заложенность ушей отмечали около 12% пациентов с легкой формой заболевания, при средне-тяжелой и тяжелой формах этот признак встречался примерно в 3% случаев».

Эксперт рассказала, что евстахиева (слуховая) труба, расположенная в среднем ухе, ответственна за нормализацию в нем давления. Но отек слизистой оболочки носоглотки, появляющийся при насморке, провоцирует сужение или полную закупорку Евстахиевой трубы. Вследствие этого за барабанной перепонкой образуется вакуум, который обездвиживает ее, а у пациента появляется ощущение заложенности уха (ушей). Встречаться этот признак может и при ОРВИ, и проходить по мере угасания других признаков заболевания.

«Но иногда в евстахиеву трубу проникают болезнетворные бактерии, которые приводят к ее воспалению и развитию тубоотита. Поэтому, если симптом не проходит в течение нескольких дней, появляются боли в ухе, необходимо немедленно обратиться к врачу-отоларингологу, так как тубоотит может привести к более грозным осложнениям — менингиту, энцефалиту, абсцессу головного мозга и т. д.», — добавила Наталья Пшеничная.

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