Важное свойство витамина Д поможет при пандемии

D — значит дефицит: Диетолог о том, как витамин D помогает в борьбе с COVID-19.
Витамин D играет важнейшую роль в организме. Он регулирует обмен фосфора и кальция, влияет на рост клеток, нервно-мышечную передачу и иммунную систему. По словам врача-диетолога Риммы Мойсенко, витамин D будет полезен во время пандемии, поскольку активизирует иммунную реакцию организма.
«Если человек заболевает, то витамин D помогает поддерживать нормальное здоровье, и бороться с болезнью. Даже у зараженных коронавирусом тесты показывают крайне низкий уровень витамина D. Это значит, что все его запасы уходят на борьбу с болезнью». — отметила специалист.
Дефицит витамина D провоцирует нарушение фосфорно-кальциевого обмена в организме, что может вызывать боли в пояснице, тазу и суставах.
Помимо того, что он является универсальным иммуномодулятором, наличие этого витамина в организме в пределах нормы помогает уменьшать негативное воздействие окружающей среды.
«У современного человека низкий иммунитет — почти норма. Все дело в окружающей среде, выбросе металлов и так далее. Витамин D помогает компенсировать недочеты иммунной системы, укрепляет ее» — подвела итог эксперт.
Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.
В холодное время года укрепление иммунитета актуально всегда, а в нынешней непростой эпидемиологической обстановке тем более. Адепты восточной медицины говорят, что защитные силы человека ослабляются так называемой «энергией слизи», которая ассоциируется с застойными процессами. Но ей можно противопоставить «энергию огня» - она связана с хорошим обменом веществ, способствующим усилению иммунитета. А повысить свою энергию огня можно довольно простыми способами, о них и подойдет речь.
При плановом обследовании в поликлинике моему старшему брату сообщили, что у него есть признаки астенического синдрома. Но он человек внешне совсем не «дохлый», да и нервных срывов особых за ним не замечал. Последнее время он жаловался на повышенную усталость, нагрузки, на то, что стало сердце покалывать, бессонница порой мучает. Работал всегда много и продолжает это делать до сих пор. Медик посоветовал ему отдохнуть, а в идеале или сменить работу, или как-то по-иному выстроить свой рабочий график и поменять образ жизни. Честно говоря, заключение врачей вызвало сильную тревогу и удивление. Алексей Еганов, Москва
В СМИ появилась информация о том, что продажи кислородных подушек выросли в несколько раз. Связано это, естественно, с коронавирусом. Кислородные подушки наравне с коктейлями и баллонами известны давно. И мои знакомые рекомендуют приобрести подушку. Но, насколько известно, в обычных условиях необходимость в ней, а тем более в баллонах возникает не так часто. Поэтому многие только слышали название, но не особо представляют, что это за предмет и как он работает. Так что же такое кислородная подушка? И от чего она помогает? Елена Дмитриева, Волгоград
Лишняя жидкость в организме – проблема, которая хорошо известна большому количеству людей. Она оказывает негативное влияние на работу почек, сердца и дыхательной системы. Первыми признаками можно назвать появление отеков и затруднение дыхания. Для того, чтобы справиться с этой проблемой, можно начать соблюдать специальную диету. Ее суть заключается в том, что в рацион вводится большое количество натуральных продуктов, помогающих выводить лишнюю жидкость из организма
Самое опасное и тяжелое заболевание, связанное с сердечно-сосудистой системой, для людей пожилого возраста — инфаркт. После диагностирования этой патологии необходимо окружить человека заботой и вниманием, обеспечить специальный уход и целенаправленную реабилитацию высокого качества.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.