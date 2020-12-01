Важное свойство витамина Д поможет при пандемии

D — значит дефицит: Диетолог о том, как витамин D помогает в борьбе с COVID-19.

Витамин D играет важнейшую роль в организме. Он регулирует обмен фосфора и кальция, влияет на рост клеток, нервно-мышечную передачу и иммунную систему. По словам врача-диетолога Риммы Мойсенко, витамин D будет полезен во время пандемии, поскольку активизирует иммунную реакцию организма.

«Если человек заболевает, то витамин D помогает поддерживать нормальное здоровье, и бороться с болезнью. Даже у зараженных коронавирусом тесты показывают крайне низкий уровень витамина D. Это значит, что все его запасы уходят на борьбу с болезнью». — отметила специалист.

Дефицит витамина D провоцирует нарушение фосфорно-кальциевого обмена в организме, что может вызывать боли в пояснице, тазу и суставах.

Помимо того, что он является универсальным иммуномодулятором, наличие этого витамина в организме в пределах нормы помогает уменьшать негативное воздействие окружающей среды.

«У современного человека низкий иммунитет — почти норма. Все дело в окружающей среде, выбросе металлов и так далее. Витамин D помогает компенсировать недочеты иммунной системы, укрепляет ее» — подвела итог эксперт.

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По инф. argumenti.ru



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