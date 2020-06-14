В потере обоняния не всегда виноват коронавирус

Главврач одной из московских больниц и известный телеведущий Александр Мясников заявил, что потеря обоняния не является специфическим симптомом заражения COVID-19.

Отек носоглотки при ОРВИ - одна из причин потери обоняния

Он рассказал о ряде случаев, при которых люди теряют обоняние. При этом, как отметил медик, многие из них не отдают себе отчет в том, что у них снижено обоняние.

Доктор Мясников напомнил, что потеря обоняния случается с человеком при отеке носоглотки, полипах, травме головы. Кроме того, по его словам, с возрастом потеря обоняния усиливается. «Это может наблюдаться при искривлении носовой перегородки, воспалений, диабете, поражении внутречерепного нерва», — уточнил Мясников в программе «О самом главном».

Также он предупредил, что потерять обоняние можно из-за приема некоторых лекарств, например, для лечения судорожных расстройств.

Ранее врач заявлял, что для сильного иммунитета нужны регулярные физические нагрузки и правильное питание. Также Мясников предупреждал о новых сюрпризах коронавируса, обратив внимание на то, что COVID-19 передается практически здоровыми людьми.

Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



По инф. rosbalt.ru