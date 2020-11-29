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У детей «корона» протекает по-своему
|По инф. argumenti.ru
|29 Ноября 2020 г.
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Эпидемиолог Александр Горелов перечислил симптомы коронавируса у детей.
Самые частые симптомы коронавирусной инфекции COVID-19 у детей — повышение температуры, кашель, у небольшой части несовершеннолетних пациентов возникают проблемы с желудком при отсутствии других симптомов респираторных инфекций.
Симптомы коронавирусной инфекции нового типа у детей перечислил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
По данным специалиста, расстройства желудочно-кишечного тракта встречаются у двух процентов заболевших детей. Про потерю обоняния у маленьких пациентов как симптом сказать сложно, так как малыши не могут сами это объяснить.
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