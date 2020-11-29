У детей «корона» протекает по-своему

Лишняя жидкость в организме – проблема, которая хорошо известна большому количеству людей. Она оказывает негативное влияние на работу почек, сердца и дыхательной системы. Первыми признаками можно назвать появление отеков и затруднение дыхания. Для того, чтобы справиться с этой проблемой, можно начать соблюдать специальную диету. Ее суть заключается в том, что в рацион вводится большое количество натуральных продуктов, помогающих выводить лишнюю жидкость из организма.