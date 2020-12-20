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Температура при коронавирусе: снижать надо правильно
|По инф. argumenti.ru
|20 Декабря 2020 г.
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Малышева объяснила, как проще и лучше сбить повышенную температуру при коронавирусе.
Врач, ведущая программы о здоровье, Елена Малышева порекомендовала для снижения температуры при коронавирусной инфекции COVID-19 применять парацетамол.
Елена Васильевна неоднократно советовала снижать температуру тела этим лекарством и в эфире Первого канала объяснила, почему именно парацетамол. По словам теледоктора Елены Малышевой «парацетамол глобально подходит всем», и что самое главное — этот препарат разрешен беременным женщинам, кормящим матерям и детям. Она подчеркнула, что безопасность жаропонижающего препарата парацетамол для беременной женщины и малыша или плода доказана с самым высоким критерием.
Малышева предупредила об опасности для снижения температуры детям младше 12 лет аспирина, так как он вызывает судороги.
Теледоктор отметила, что ибупрофен можно принимать взрослым и детям.
Вакцинация от коронавируса нового типа к настоящему моменту началась во всех регионах РФ.
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