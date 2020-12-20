ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Состояние суставов можно улучшить, надо только постараться
2020-12-02-04-44-58
Если кости и суставы уже нездоровы, и даже есть диагноз «артрит», можно и нужно прилагать усилия для улучшения их состояния.
Пневмония у пожилых: важно не опоздать с лечением
2020-12-02-05-06-48
Пневмония — тяжелый инфекционно-воспалительный патологический процесс, поражающий в первую очередь легкие. Вызываемая коронавирусом, она является основным осложнением, особенно в возрастной группе старше 60...
Мнение диетолога: пища действительно может вылечить
2020-11-19-06-30-41
Гастроэнтеролог Дианова рассказала, в каких случаях еда может стать лекарством.
COVID-19: отличия от ОРВИ, стадии болезни и методы лечения
2020-11-29-15-40-23
Большинство заразившихся коронавирусом — около 80 процентов — переносят недуг в лёгкой форме и лечатся дома. Тем не менее всем инфицированным необходимо наблюдение специалистов. Какое лечение назначит врач и в каких случаях все же придётся задуматься о госпитализации, разбиралась «Парламентская...
У диабета есть симптомы, которые можно заметить
2020-11-26-16-45-53
Диетолог рассказал, как распознать профицит сахара в крови и диабет.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Температура при коронавирусе: снижать надо правильно
По инф. argumenti.ru   
20 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Малышева объяснила, как проще и лучше сбить повышенную температуру при коронавирусе.

Температура при коронавирусе: снижать надо правильно

Врач, ведущая программы о здоровье, Елена Малышева порекомендовала для снижения температуры при коронавирусной инфекции COVID-19 применять парацетамол.

Елена Васильевна неоднократно советовала снижать температуру тела этим лекарством и в эфире Первого канала объяснила, почему именно парацетамол. По словам теледоктора Елены Малышевой «парацетамол глобально подходит всем», и что самое главное — этот препарат разрешен беременным женщинам, кормящим матерям и детям. Она подчеркнула, что безопасность жаропонижающего препарата парацетамол для беременной женщины и малыша или плода доказана с самым высоким критерием.

Малышева предупредила об опасности для снижения температуры детям младше 12 лет аспирина, так как он вызывает судороги.

Теледоктор отметила, что ибупрофен можно принимать взрослым и детям.

Вакцинация от коронавируса нового типа к настоящему моменту началась во всех регионах РФ.

По инф. argumenti.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 