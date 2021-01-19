Температура после прививки — не повод для паники, поясняют врачи

Врач рассказал о возможности приема жаропонижающих после вакцинации.
Зачастую после вакцинации от COVID-19 человек испытывает легкое недомогание. Однако в некоторых случая после прививки может подскакивать температура, бывает ломота в суставах и наблюдаются другие симптомы, напоминающие грипп или коронавирусную инфекцию.
Как сообщил KP.RU иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, как правило, это кратковременные поствакцинные осложнения. При этом их можно лечить в домашних условиях, но при обязательном изучении указанных в инструкции противопоказаний.
— Если температура причиняет вам серьезный дискомфорт — обычно при подъеме выше 38,5 градусов или есть сильные мышечные боли, можно принять традиционные жаропонижающие и болеутоляющие препараты, парацетамол или ибупрофен, — сказал Николай Крючков.
При этом врач отметил, что при введении векторных вакцин может быть реакция на сам аденовирусный вектор — все-таки в организм вводится аденовирус, пусть и не способный к размножению. А также на антиген коронавируса, который начинает синтезироваться клетками после доставки в них генетического материала SARS-CoV-2.
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