Список симптомов коронавируса все пополняется

Британские ученые выявили три новых возможных симптома коронавируса.

СМИ со ссылкой на доклад британских ученых для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE) назвали новые возможнее симптомы COVID-19. Однако они не будут добавлены в перечень Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), чтобы не допустить перегрузки мест для тестирования.

Эксперты отметили, что боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах могут свидетельствовать о заражении коронавирусом. По их словам, симптомы проявляются по-разному в зависимости от возраста зараженных пациентов и особенностей организма. Несмотря на выявленные признаки, официально признанными симптомами коронавируса в стране являются высокая температура, продолжительный кашель и потеря или изменение обоняния.

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По инф. argumenti.ru



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