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Список симптомов коронавируса все пополняется
|По инф. argumenti.ru
|04 Января 2021 г.
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Британские ученые выявили три новых возможных симптома коронавируса.
СМИ со ссылкой на доклад британских ученых для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE) назвали новые возможнее симптомы COVID-19. Однако они не будут добавлены в перечень Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), чтобы не допустить перегрузки мест для тестирования.
Эксперты отметили, что боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах могут свидетельствовать о заражении коронавирусом. По их словам, симптомы проявляются по-разному в зависимости от возраста зараженных пациентов и особенностей организма. Несмотря на выявленные признаки, официально признанными симптомами коронавируса в стране являются высокая температура, продолжительный кашель и потеря или изменение обоняния.
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