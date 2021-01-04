ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
«Гипертония — это не болезнь, а защитная реакция организма»
2020-12-17-04-56-47
Врач Григорий Конев: гипертонию можно лечить изменением образа жизни.
Состояние суставов можно улучшить, надо только постараться
2020-12-02-04-44-58
Если кости и суставы уже нездоровы, и даже есть диагноз «артрит», можно и нужно прилагать усилия для улучшения их состояния.
Пневмония у пожилых: важно не опоздать с лечением
2020-12-02-05-06-48
Пневмония — тяжелый инфекционно-воспалительный патологический процесс, поражающий в первую очередь легкие. Вызываемая коронавирусом, она является основным осложнением, особенно в возрастной группе старше 60...
Как узнать, в порядке ли сердце? Есть простой тест
2020-12-21-14-39-02
Испанские ученые назвали простой способ самостоятельной проверки здоровья сердца.
Есть те, кому коронавирус не страшен
2020-12-20-15-23-26
Вирусолог Чумаков назвал категорию людей, которая устойчива к коронавирусу.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Список симптомов коронавируса все пополняется
По инф. argumenti.ru   
04 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Британские ученые выявили три новых возможных симптома коронавируса.

Список симптомов коронавируса все пополняется

СМИ со ссылкой на доклад британских ученых для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE) назвали новые возможнее симптомы COVID-19. Однако они не будут добавлены в перечень Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), чтобы не допустить перегрузки мест для тестирования.

Эксперты отметили, что боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах могут свидетельствовать о заражении коронавирусом. По их словам, симптомы проявляются по-разному в зависимости от возраста зараженных пациентов и особенностей организма. Несмотря на выявленные признаки, официально признанными симптомами коронавируса в стране являются высокая температура, продолжительный кашель и потеря или изменение обоняния.

По инф. argumenti.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 