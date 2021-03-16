Сердце бьется «как-то не так»? Разберемся, что это может значить

Можно ли самому понять, что происходит с сердцем, и какие признаки на это указывают? В каких случаях просто необходимо обращаться к врачу?

Существует множество видов нарушений ритма сердца. Поэтому если вы почувствовали, что сердце бьётся как-то не так, обращение к врачу лучше не откладывать. Только специалист может сказать, с каким именно нарушением ритма сердца вы столкнулись и насколько это опасно.

У каждой аритмии свои характерные особенности. Вместе с тем существуют наиболее частые проявления этих состояний, на которые следует обратить внимание.

Экстрасистолия. Если вы ощущаете, что сердце в груди «переворачивается», сильно «толкается», буквально бьётся о грудную клетку и между сердечными сокращениями ощущаются паузы, то вероятнее всего это проявление экстрасистолии – самой распространённой формой аритмии. Обычно эти симптомы сопровождаются тревогой, а если возникают ночью, то заставляют человека проснуться.

Экстрасистолия характеризуется более или менее частым возникновением экстрасистол – так называют внеочередное сокращение сердца. Даже у здоровых людей при проведении суточного мониторирования сердечного ритма можно зарегистрировать экстрасистолы. Многие их не ощущают, но в некоторых случаях эти внеочередные сокращения сердца доставляют пациентам много неприятных минут.

Внеочередные сокращения обусловлены импульсами из возникшего в миокарде дополнительного очага возбуждения. Выявлена интересная закономерность: чем менее опасны экстрасистолы, тем больше неприятных ощущений они доставляют. Например, при остром инфаркте миокарда экстрасистолы для пациента практически незаметны, хотя их появление ухудшает общий прогноз. И напротив – безобидные экстрасистолы при переутомлении на работе или конфликтах в семье создают у пациента впечатление, что он тяжело, неизлечимо болен.

Для подтверждения диагноза экстрасистолии больному назначается ЭКГ. Но бывает, что кардиограмма не может зафиксировать перебои. В этом случае обычно продолжают обследование, назначая суточное мониторирование ЭКГ (по Холтеру).

Не всегда лечение экстрасистолии быстро приводит к нормализации самочувствия. Плановая терапия назначается методом проб и ошибок – то, что помогает одному больному, совершенно не подходит другим. Иногда побочные эффекты от противоаритмических препаратов могут быть опаснее, чем сама экстрасистолия. Поэтому вопрос назначения лекарств при этом заболевании сложен и решается индивидуально.

Но очень часто при этом заболевании помогает изменение образа жизни. Полноценный отдых и сон, отказ от алкоголя и крепкого кофе всегда ведут к улучшению самочувствия.

Мерцательная аритмия. Если пациент часто чувствует биение своего сердца (ритмичное или нет), то у него может быть мерцательная аритмия, или фибрилляция предсердий. При этом нарушении ритма сердца из-за изменения электрической активности предсердий каждое мышечное волокно в них сокращается отдельно, а желудочки сокращаются хаотично. Пульс наблюдается нерегулярный, но может быть и в пределах нормы, главная черта патологии – хаотичность.

Причинами аритмии могут быть пороки сердца, ревмокардит, кардиосклероз, гипертония, стенокардия, заболевания щитовидной железы. Провоцирующими факторами являются стрессы, злоупотребление алкоголем, приём мочегонных препаратов, переутомление. Но иногда приступы возникают без видимых причин.

Если приступ мерцательной аритмии возникает впервые, это повод немедленно вызвать скорую помощь. Есть только 48 часов. Если за это время ритм не восстановится, то может возникнуть главное осложнение, ведь опасность мерцательной аритмии не столько в нарушении ритма, сколько в том, что в предсердии, которое перестало сокращаться, образуется застой крови и через 2-3 дня начинает формироваться тромб. Тромбы могут по току крови попасть в сосуды головного мозга и вызвать инсульт. Именно мерцательная аритмия является основной причиной этой болезни. Она повышает риск закупорки сосудов головного мозга в 10 раз.

К лечению самой аритмии относятся очень осторожно. При решении вопроса, кому оставлять аритмию, а кому восстанавливать ритм, в первую очередь рассматриваются пациенты, которые аритмию переносят плохо – испытывают головную боль, одышку, у них наблюдаются колебания давления и пульса. И, конечно, прямыми и абсолютными показаниями к восстановлению ритма, обычно разрядом электротока, являются нестабильная стенокардия и падение артериального давления.

Если приступ не удаётся купировать, мерцательная аритмия может перейти в постоянную форму. Этот переход обычно происходит самостоятельно, без участия врача или пациента. Надо набраться терпения и постоянно принимать препараты, снижающие вязкость крови для профилактики тромбоза. А если приступы возникают часто, то больным профилактически назначают противоаритмические препараты, чаще всего кордарон.

И я ещё раз настоятельно прошу – если у кого-то из ваших домашних появились жалобы на ощущение перебоев или сердцебиения, найдите врача и сделайте ЭКГ.

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