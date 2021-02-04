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С чего начинается болезнь Альцгеймера?
По инф. Российской газеты   
04 Февраля 2021 г.
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Назван первый симптом тяжелой болезни мозга.

С чего начинается болезнь Альцгеймера?

Потеря координации в пространстве — один из первых признаков развития болезни Альцгеймера, при которой на поздней стадии человек лишается способности себя осознавать. О факторах появления недуга науке до конца неизвестно, однако признаки заболевания учеными определены.

Часто пациенты отмечают, что начинают забывать элементарные вещи — например, где находится магазин, в который они чуть ли не ежедневно ходили на протяжении многих лет.

«Еще один сигнал, когда люди начинают забывать слова или используют их не по назначению. Или когда человек произносит какое-то слово, а потом признается, что забыл, что именно оно означает», — отметил профессор, доктор культурологических наук, психолог Андрей Зберовский, добавив, что при таких сигналах надо срочно обращаться к врачу. На этом этапе еще можно приостановить развитие заболевания, передает радио Sputnik.

Специалист отметил, что родственникам пожилого человека стоит быть внимательнее. Социальная активность, заинтересованность в проблемах семьи у человека в преклонном возрасте — признак того, что психическое здоровье в порядке. Отстраненность, безразличие, манера постоянно переспрашивать — опять же тревожные симптомы.

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