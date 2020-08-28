Рекомендации врача: как восстановить здовровье после COVID-19?

Как вести себя людям, перенесшим новую коронавирусную инфекцию? И как снизить риск заболеть COVID-19? Эти вопросы корреспондент «Российской газеты» задала главному врач Городской больницы № 20 Санкт-Петербурга. В апреле этот многопрофильный соматический стационар был перепрофилирован для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Больница № 20 и сегодня продолжает спасать людей, заболевших коронавирусом.

Перенесенная коронавирусная инфекция может давать отдаленные последствия

Татьяна Викторовна, многих пациентов удалось спасти?

Татьяна Суровцева: Более 95 процентов. Мы вылечили более четырех тысяч пациентов в возрасте от 23 до 92 лет.

Помню, как один доктор, долго работавший в инфекционном отделении, должен был уйти по графику в непродолжительный отпуск. Но он написал заявление об отзыве из отпуска, так как его пациент с 95 процентами поражения легких еще не поправился, и он должен его долечить. Спасли, выписался!

А кто-то до сих пор не верит, что коронавирус существует…

Татьяна Суровцева: Мы предлагаем таким людям прийти к нам в больницу волонтерами и самим оценить, насколько это опасное заболевание и с какими тяжелыми последствиями сталкиваются пациенты.

По статистике, пандемия идет на спад, но количество пациентов в нашей больнице не уменьшается. Это связано с постепенным закрытием других стационаров в городе, работавших с коронавирусной инфекцией.

На ваш взгляд, угрожает ли нам вторая волна COVID-19?

Татьяна Суровцева: Думаю, выводы о завершении той или иной стадии пандемии делать пока рано.

Учитывая стремительное распространение коронавируса в первой половине 2020 года, мы не знаем, как изменится эпидемиологическая обстановка в дальнейшем. Не все жители города ответственно относятся к выполнению рекомендаций Минздрава России и Комитета по здравоохранению.

Что бы Вы могли порекомендовать людям, перенесшим COVID-19?

Татьяна Суровцева: Судя по пациентам, которые перенесли это заболевание, COVID-19 часто сопровождается удаленными последствиями. Поэтому рекомендуем обращаться к участковым врачам для проведения в случае необходимости реабилитационных мероприятий. Пациенты зачастую нуждаются в постановке на диспансерный учет для дальнейшего динамического наблюдения за их здоровьем, а также санаторно-курортного лечения.

Бытовые рекомендации сводятся к приему витамина D, витаминов группы B, магния, системных энзимов. Для укрепления иммунитета подойдут травяные лекарственные препараты, например, володушка, иван-чай, ромашка.

Также советуем заниматься легочной гимнастикой. Впрочем, она должна быть посильной. Следует подобрать подходящий комплекс, особенно популярны упражнения «ладошки» и «насос» дыхательной гимнастики по Стрельниковой.

А меры профилактики для тех, кто не болеет?

Татьяна Суровцева: Ничего нового не скажу: надевать перчатки и маски, особенно в общественных местах.

После возвращения домой следует прополоскать рот водой или раствором ромашки, можно вымыть ноздри, используя детское или хозяйственное мыло. Только не нужно глубоко промывать нос, достаточно наружную часть.

И, конечно, не стоит тянуть с обращением к врачу в случае недомогания или ходить заболевшим на работу. Не становитесь источником заражения для других.

Как стационару, не предназначенному для лечения инфекционных больных, удалось справиться с ситуацией?

Татьяна Суровцева: Еще до того, как мы начали лечить больных с коронавирусной инфекцией, которая быстро превратилась в мировую пандемию, мы поняли, что нас беда не обойдет стороной.

Начали изучать опыт зарубежных коллег, чтобы представлять себе сложности, с которыми они столкнулись, и продумать алгоритм помощи пациентам. Также мы связывались с коллегами из Москвы и Санкт-Петербурга, которые стали оказывать данную помощь раньше нас, и получали от них очень ценную информацию.

Скоро нам предоставили методические рекомендации Минздрава России по стандартам оказания помощи. Весь персонал больницы прошел обучение на онлайн-платформе Минздрава России, а врачи получили сертификаты специалистов по лечению коронавирусной инфекции. После теоретической подготовки мы перешли к организации работы в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами.

Были организованы «чистая» и «красная» зоны, подготовлены шлюзы и проведен инструктаж по маршрутизации персонала. А 15 апреля мы приняли первых больных. Сегодня стационар продолжает работать в режиме инфекционной больницы, оказывая помощь одновременно до 550 пациентам в сутки.

Как отреагировали сотрудники, узнав, что больница перепрофилируется? Ведь до этого никто не предполагал, что стационар, в котором лечат почки, аппендицит и прочую соматику, столкнется с коварной инфекцией?

Татьяна Суровцева: По-разному. Около 30 процентов врачей, медсестер и младшего персонала уволились после объявления о перепрофилировании больницы. Мы приняли решение активнее нанимать на работу людей, готовых помочь петербуржцам в это непростое время. В результате получилась слаженная и профессиональная команда.

Очень специфический опыт работы с больными коронавирусом доказал, что мы можем справиться с вызовом, умеем сконцентрироваться и оказывать помощь в критически важное время. Медицинские работники не просто выполняют свою работу, они проявляют уважение к пациентам и по-настоящему любят жителей своего города.

Отдельно хочу отметить работу молодых врачей и медсестер, которая превзошла ожидания многих врачей старой школы. Они отлично справляются со своими обязанностями.

Сами медики заражались коронавирусом?

Татьяна Суровцева: Да, около 40 процентов персонала перенесли эту болезнь. Все они лечились в нашем стационаре.

Некоторые сотрудники, к сожалению, заболели повторно, так как на фоне ослабленного иммунитета присоединилась вторичная инфекция. Такой высокий процент заражения связан с тем, что наш соматический стационар (расположенный на ул. Гастелло, 21), не до конца приспособлен к лечению таких инфекций.

Поэтому при расширении коечного фонда за счет поликлиники № 42, которая входит в состав нашей больницы, были приняты дополнительные решения, чтобы приблизиться к стандартам работы инфекционной больницы. Например, в палатах были установлены отдельные туалеты и душевые кабины, проведен кислород. В результате на этой площадке заразились не более 10 процентов персонала.

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