Пульсоксиметр — новый прибор в домашней аптечке

Сосудистый хирург Демуров объяснил роль пульсоксиметра в диагностике COVID-19.

Сосудистый хирург Амиран Демуров прокомментировал информацию о том, что многие люди в период распространения коронавирусной инфекции начали приобретать пульсоксиметры для домашней аптечки.

Пульсоксиметр – это портативный прибор, измеряющий уровень насыщения капиллярной крови кислородом.

Амиран Демуров в беседе с Радио Sputnik отметил, что уровень кислорода в крови – это действительно важный показатель, учитывающийся при определении тяжести COVID-19, но не единственный. Уточняется, что тест при помощи пульсоксиметра делают при поражении легких пациента, из-за которого падает насыщение кислородом. Эти данные являются одним из критериев госпитализации человека и оказания ему стационарной помощи, отметил сосудистый хирург.

Врач подчеркнул, что в любом случае заниматься самолечением не следует – необходимо обращаться к специалисту, если пульсоксиметр из домашней аптечки показал низкие значения уровня насыщения крови кислородом.

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По инф. argumenti.ru

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