ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Коронавирус у женщин вызывает неожиданные последствия
2020-12-25-09-38-13
Daily Mail: выявлены новые последствия коронавируса у женщин.
Три нужных продукта для ясной головы и хорошего самочувствия
2020-12-30-12-15-02
Медики назвали продукты, которые необходимо включить в рацион после 60 лет.
Признаки инфаркта могут быть необычными
2021-01-07-15-35-41
Зарубежные медики перечислили признаки близкого инфаркта, связанные с ощущениями в ротовой полости.
Для тех, кто перенес ковид: «Бутерброд здоровья» и другие особенности меню
2021-01-10-15-33-24
Диетолог дала рецепт антиковидного «бутерброда здоровья».
Давление на левой и правой руке — должно ли оно отличаться?
2020-12-24-16-18-59
Ученые заявили, что может означать разное артериальное давление на правой и левой руках.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Проблемы с глазами тоже могут быть признаком коронавируса
По инф. argumenti.ru   
23 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Учёные назвали три «глазных симптома» коронавируса.

Проблемы с глазами тоже могут быть признаком коронавируса

Группа ученых из университета Англия Раскин выявили, что на заражение новой коронавирусной инфекцией могут указывать проблемы со зрением. Соответствующее исследование опубликовано в British Medical Journal.

Изучая пациентов с коронавирусом, специалисты заметили, что 18 процентов добровольцев после заражения жаловались на светобоязнь, 17 процентов — на боль в глазах, 16 процентов — на зуд в области глаз. Кроме того, «глазные симптомы» у всех испытуемых появлялись после основных (кашель, потеря обоняния и лихорадка) и продолжались менее двух недель, пояснили ученые.

Однако эксперты отметили, что наличие данных симптомов не всегда свидетельствует о заражении COVID-19. При этом является поводом для незамедлительного обращения к врачу, добавили они.

В ходе исследования были изучены самоотчеты 83 пациентов с коронавирусом.

По инф. argumenti.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 