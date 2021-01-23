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Проблемы с глазами тоже могут быть признаком коронавируса
|По инф. argumenti.ru
|23 Января 2021 г.
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Учёные назвали три «глазных симптома» коронавируса.
Группа ученых из университета Англия Раскин выявили, что на заражение новой коронавирусной инфекцией могут указывать проблемы со зрением. Соответствующее исследование опубликовано в British Medical Journal.
Изучая пациентов с коронавирусом, специалисты заметили, что 18 процентов добровольцев после заражения жаловались на светобоязнь, 17 процентов — на боль в глазах, 16 процентов — на зуд в области глаз. Кроме того, «глазные симптомы» у всех испытуемых появлялись после основных (кашель, потеря обоняния и лихорадка) и продолжались менее двух недель, пояснили ученые.
Однако эксперты отметили, что наличие данных симптомов не всегда свидетельствует о заражении COVID-19. При этом является поводом для незамедлительного обращения к врачу, добавили они.
В ходе исследования были изучены самоотчеты 83 пациентов с коронавирусом.
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