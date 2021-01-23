Проблемы с глазами тоже могут быть признаком коронавируса

Учёные назвали три «глазных симптома» коронавируса.

Группа ученых из университета Англия Раскин выявили, что на заражение новой коронавирусной инфекцией могут указывать проблемы со зрением. Соответствующее исследование опубликовано в British Medical Journal.

Изучая пациентов с коронавирусом, специалисты заметили, что 18 процентов добровольцев после заражения жаловались на светобоязнь, 17 процентов — на боль в глазах, 16 процентов — на зуд в области глаз. Кроме того, «глазные симптомы» у всех испытуемых появлялись после основных (кашель, потеря обоняния и лихорадка) и продолжались менее двух недель, пояснили ученые.

Однако эксперты отметили, что наличие данных симптомов не всегда свидетельствует о заражении COVID-19. При этом является поводом для незамедлительного обращения к врачу, добавили они.

В ходе исследования были изучены самоотчеты 83 пациентов с коронавирусом.

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По инф. argumenti.ru



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