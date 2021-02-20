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Повлиять на погоду нельзя, значит надо к ней подготовиться
По инф. Российской газеты   
20 Февраля 2021 г.
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Врач рассказал, как метеозависимым людям пережить «барическую пилу».

Повлиять на погоду нельзя, значит надо к ней подготовиться

В ближайшие несколько дней над европейской частью России продолжится противоборство циклона и антициклона. Синоптиками прогнозируются резкие колебания атмосферного давления — так называемая «барическая пила». Барометры будут показывать то 746 миллиметров ртутного столба, то 756. Это негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей. Обычно они жалуются на головную боль, слабость, тошноту, учащенное сердцебиение.

Медики советуют позаботиться о своем здоровье: принимать прописанные врачом лекарства, отказаться от физических нагрузок и спать в сутки не менее 8 часов. Специалист департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников посоветовал утром и вечером измерять свое давление, а, выходя из дома, брать лекарства. Также надо избегать переутомления и стрессов.

А еще необходимо скорректировать свое меню. «Гипертоникам следует увеличить количество фруктов и овощей, отказаться от кофе и солений. Гипотоникам, наоборот, принимать тонизирующие средства природного происхождения — лимонник, элеутерококк, шиповник и другие», — цитирует специалиста РИА Новости.

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