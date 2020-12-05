Потеря обоняния — не самый ранний признак «короны»?

Испанские ученые заявили, что сухость в носу может быть самым ранним признаком COVID-1.

Испанские ученые недавно провели исследование и выяснили, что сухость и неприятные ощущения в носу появляются у заразившихся коронавирусной инфекцией до того, как они теряют обоняние и вкус.

Авторы исследования полагают, что неприятные ощущения в носу можно считать наиболее ранними признаками коронавируса нового типа, которые могут свидетельствовать о наличии заболевания еще до того, как начинают проявляться другие симптомы.

По словам испанских ученых, изменение или полная потеря запаха и вкуса выявляется примерно у 80 процентов больных COVID-19. Предполагается, что это связано с поражением эпителия носоглотки.

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По инф. argumenti.ru



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