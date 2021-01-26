Перемены погоды не повредят, если к ним подготовиться

Кардиолог рассказала, как пережить резкую смену погоды.
При резкой смене погоды происходит скачок атмосферного давления и потому особенно внимательными к себе следует быть людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, тем, кто пережил инсульты или инфаркты, а также людям старшего возраста.
В течение ближайшего дня стоит давать себе разгрузку и отдых, если есть возможность, то лучше прилечь на 5 — 10 минут. При этом поза должна быть такой, чтобы ноги находились чуть выше положения тела, были приподняты.
«Можно под ноги подложить подушку. Такая поза расслабляет и успокаивает», — сообщила KP.RU врач-кардиолог Ольга Молчанова.
На пару дней желательно исключить из напитков кофе, лучше пить воду и заваривать себе горячий чай, зеленый или черный по вкусу, добавляя к заварке листья мяты и мелиссы. Эти растения обладают легким успокаивающим действием. Предписанные врачом медикаменты нужно принимать по обычному плану лечения
— Дополнительные таблетки «от давления» старайтесь в это время не пить, что-то добавить к плану лечения можно только после консультации с врачом, поскольку в беспокойстве может показаться, что давление высокое, но оно повысилось ситуационно и следует просто применить успокаивающие процедуры, — рекомендует Ольга Молчанова.
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