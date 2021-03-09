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Открытие: На давление влияет...температура
По инф. rosbalt.ru   
09 Марта 2021 г.
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Ученые нашли необычный способ понизить давление.

Открытие: На давление влияет...температура

Найден необычный способ понизить высокое кровяное давление. О нем рассказали специалисты из Университетского колледжа Лондона, пишет Express.

По их словам, справиться с высоким давлением может помочь регулирование температуры в доме.

К данному выводу ученые пришли в ходе исследования с участием почти 4,7 тыс. человек. В их домах измерили температуру, а потом померили давление у самих добровольцев. Оказалось, что чем ниже температура в доме, тем выше артериальное давление у людей, живущих в нем.

Так, у тех, кто жил в самых прохладных домах, среднее значение артериального давления составляло около 126/74 мм рт., а у обладателей самых теплых домов — 121/70 мм рт. ст. При этом с каждым понижением температуры в помещении на один градус артериальное давление увеличивалось на 0,48 мм рт. ст.

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