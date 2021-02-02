От чего прыщи на коже? Дерматолог говорит, что не от масок

Дерматолог рассказал о влиянии коронавируса и масок на кожу.

Эпидемия коронавируса может вызывать проблемы с кожей. Однако это не связано с ношением масок.

Как рассказал радио Sputnik врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников, некоторые пациенты, переболевшие коронавирусом, сообщают о возникших у них проблемах с кожей.

«Иммунная система страдает от COVID, как от любого вирусного заболевания. Кожа — это вообще зеркало всего организма. Поэтому, естественно, при COVID кожа будет страдать очень сильно», — объясняет эксперт.

При этом он опровергает мнение о том, что защитные маски будто бы могут привести к демодекозу, который вызывают микроклещи Demodex. Станислав Арканников подчеркивает, что демодекоз проявляется из-за нарушение иммунитета, перенесенных заболеваний или общих проблемы с кожей, вызванных, например, хроническим недугом.

«Способствует ли носимая нами маска развитию демодекоза? Конечно же, нет», — говорит врач.

Однако, по его словам, на этой почве уже возникли определенные спекуляции. А в плохо поддающейся контролю сфере «серой» косметологии, клиентам предлагаются процедуры для противодействия так называемому маск-акне, якобы провоцирующему появление прыщей и демодекоза.

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