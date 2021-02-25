Осина - лечебное дерево. И кора, и почки, и листья - во всем польза есть

Вы любите осину? Нет? А может быть, стоит ее полюбить, хотя бы за ее лечебные свойства. С какими же болезнями поможет справиться осина?

Осина произрастает повсеместно в лесной зоне России. Это – стройное дерево высотой до 30¬35 м с округлой красивой кроной и цилиндрическим стволом, покрытым гладкой светло-зеленой корой.

Цветет осина обычно очень рано, еще до появления листьев. Чуть пригреет весеннее солнце, как осина уже готова зацвести. А когда зацветет, это зрелище самое удивительное: ее роскошные сережки висят на голых безлистных ветвях, а вокруг все еще лежит снег. Красива она и осенью, когда ее листья приобретают красноватый и оранжевый оттенок.

Отношение к этому дереву в нашем народе всегда было двойственным. С одной стороны осину в народе издавна не любили, ее всегда называли заклятым деревом из-за очень древнего поверья, будто Иуда повесился на осине, а она, якобы, хочет стряхнуть с себя эту память о предателе и поэтому непрерывно дрожит своими листьями. И эта дурная слава сопровождает осину в течение тысячелетия.

А в старинных обрядах восточных славян осина исполняла роль оберега. Да и в народной медицине многих народов, в т.ч. и народов России, она получила самое широкое применение, причем «в дело» идет все – и кора, и почки, и листья.

Кору осины для лечебных целей заготавливают весной, во время сокодвижения, обычно с молодых побегов и тонких стволов деревьев. Ее сушат под навесом или в хорошо проветриваемом помещении.

Почки осины собирают в начале цветения дерева. Их сушат в тени на сквозняке или в теплом проветриваемом помещении, раскладывая тонким слоем толщиной не более 1¬2 см. Листья осины также применяют свежими или сушат.

Все части дерева имеют исключительно богатый химический состав. Они содержат гликозиды, эфирное масло, дубильные вещества и т. д. В свежих листьях содержится значительное количество каротина и витамина С.

Отвары коры осины широко применяются при гастритах и поносе, для возбуждения аппетита и улучшения пищеварения, в начальной стадии сахарного диабета. Для приготовления отвара необходимо 1 ст. л. сухой измельченной коры залить 2 стаканами кипящей воды, нагревать на водяной бане 30 мин, настоять, укутав, в теплом месте 3 ч, процедить. Принимать настой по 0,25 стакана 3 раза в день до еды при диабете. Курс лечения – 3 месяца.

Кора осины применяется для лечения дизентерии в составе сложного сбора с сорными травами, состоящего из листьев подорожника –2 ч, листьев крапивы – 2 ч, цветков ромашки аптечной – 2 ч, листьев кипрея узколистного – 2 ч, коры осины – 1 ч.

Для приготовления этого настоя необходимо 3 ст. л. измельченной смеси заварить в термосе в 0,75 л крутого кипятка, настоять 1,5 ч, процедить. Принимать настой по 0,25 стакана 3 раза в день за 20¬25 мин до еды.

Настои почек осины – старинное народное средство. Их применяют при простуде, пневмонии, туберкулезе, полиартрите, подагре, ревматизме, воспалении мочевого пузыря и как жаропонижающее средство. Для приготовления настоя необходимо 1 ст. л. раздробленных почек залить 2 стаканами кипящей воды, настоять в теплом месте 30 мин, процедить. Принимать настой по 0,5 стакана 4 раза в день.

Для приготовления спиртовой настойки из почек осины необходимо раздробленные сухие почки залить водкой или спиртом в соотношении 1:10, настоять в темном месте при комнатной температуре в течение 10¬12 дней, периодически встряхивая, процедить. Принимать настойку по 20¬30 капель 3 раза в день.

Для приготовления отвара почек или коры осины необходимо 1 ст. л. измельченного сырья залить 1 стаканом крутого кипятка, кипятить на слабом огне, пока жидкость не уменьшится наполовину, процедить. Подсластить медом или сахаром. Принимать по 0,25 стакана 3 раза в день.

При подагре, артрите и других заболеваниях есть старинное русское народное средство – сбор, состоящий из 10 ч коры осины, 10 ч коры березы и 1 ч коры дуба. Для приготовления отвара необходимо 1 ст. л. измельченной смеси залить 2 стаканами кипятка, кипятить на слабом огне, пока жидкость уварится на треть, процедить. Принимать отвар по 0,5 стакана 3 раза в день в теплом виде в течение 1,5¬2 месяцев.

При различных простудных заболевания и воспалении легких многие травники рекомендуют отвар коры осины (см. выше). Его надо принимать в горячем виде по 1¬2 ст. л. 3 раза в день до еды как противокашлевое и потогонное средство.

А при головной боли русские деревенские знахари всегда рекомендовали поспать на осиновом бревне или хотя бы приложить ветку осины к голове.

И почки, и листья осины широко применяются в народной медицине для лечения наружных заболеваний. Для лечения ожогов, ран и язв применяется мазь из почек осины. Для ее приготовления сухие, измельченные в порошок почки осины необходимо тщательно размешать в соотношении 1:4 со сливочным топленым маслом или с вазелином. Применять мазь в теплом виде наружно для компрессов. При лечении экземы часто применяют мазь из золы древесины осины.

Наружно также для компрессов применяется более слабая спиртовая настойка почек осины. Для ее приготовления сухие раздробленные почки осины необходимо залить спиртом в соотношении 1: 4 и настоять 12¬15 дней.

Листья осины используются в свежем или в сухом виде. Их применяют для припарок при ревматизме и подагре, а выжатым соком смазывают лицо и бородавки, втирают в кожу при отложении солей в суставах. Из раздробленных листьев делают компресс. Для этого необходимо 2¬3 ст. л. измельченных листьев завернуть в марлю и наложить на больное место.

Как видите, осина от корней и до самой макушки стремится быть полезной человеку. Да и Иуда повесился вовсе не на осине, ведь в Палестине она не растет. Так что постарайтесь полюбить это дерево.

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Источник: gazetasadovod.ru

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