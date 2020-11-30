Нужна ли дома кислородная подушка?

В СМИ появилась информация о том, что продажи кислородных подушек выросли в несколько раз. Связано это, естественно, с коронавирусом. Кислородные подушки наравне с коктейлями и баллонами известны давно. И мои знакомые рекомендуют приобрести подушку. Но, насколько известно, в обычных условиях необходимость в ней, а тем более в баллонах возникает не так часто. Поэтому многие только слышали название, но не особо представляют, что это за предмет и как он работает. Так что же такое кислородная подушка? И от чего она помогает? Елена Дмитриева, Волгоград

Кислородная подушка позволяет обогатить кровь кислородом при острой или хронической гипоксии. В таком состоянии у больного снижается концентрация кислорода в тканях и клетках организма, что приводит к серьёзным биохимическим и биофизическим нарушениям. Длительная гипоксия становится причиной необратимых последствий и может повлечь смерть живого организма. Метод лечения заболеваний с применением кислорода называется оксигенотерапия.

Чистый кислород может оказать токсическое действие на организм, поэтому чаще используют воздух, обогащённый кислородом, с объёмной долей кислорода от 21 до 70%. Вспомогательные газы улучшают усвоение кислорода тканями организма и увлажняют слизистые дыхательных путей и лёгких. Кислородная подушка удобна тем, что ею можно пользоваться и дома, а не только в условиях стационара. Подушку наполняют кислородно-воздушной смесью. Состав газовой смеси и процентное содержание кислорода, а также алгоритм использования должен подобрать лечащий врач в зависимости от заболевания и состояния пациента.

Обычно этот предмет используют при острой и хронической гипоксии, которая вызвана нарушениями кровообращения при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Также применение происходит при дыхательной недостаточности: пневмонии, отёке лёгких, бронхиальной астме. Не исключена помощь при отравлении угарным газом, алкоголем, токсическими веществами, в послеоперационный период. Как вспомогательная терапия при онкологических заболеваниях, для улучшения функции почек, печени, а также при их поражении.

Правила эксплуатации всегда прилагаются производителем изделия. Но так как подушки, как правило, многоразового использования, их можно регулярно заполнять.

Абсолютных противопоказаний для оксигенотерапии нет. Но не рекомендуется проводить её при слабом дыхании (гиповентиляция лёгких) и гиперкапнии. Для этих состояний характерно стремительное нарастание углекислоты в крови. В такой ситуации кислородная терапия может привести к отёку мозга. Лёгочные кровотечения или риск развития лёгочного кровотечения также являются противопоказаниями. Кислородную терапию желательно проводить под контролем пульсоксиметрии (определение содержания газов в крови).

То есть постоянно следует помнить о том, что применять такое средство стоит только по назначению и после консультации с врачом. А не по совету знакомых или друзей.

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