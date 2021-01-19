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Некоторые признаки диабета заметны по утрам
По инф. argumenti.ru   
19 Января 2021 г.
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Ученые заявили, что высокий уровень сахара в крови, который может грозить диабетом второго типа, имеет некоторые признаки, которые проявляются утром.

Некоторые признаки диабета заметны по утрам

Речь идет о сильной жажде и частом мочеиспускании.

Специалисты сообщили, что если человек после пробуждения испытывает сухость во рту и в горле и вынужден срочно идти в туалет, то ему необходимо проверить уровень глюкозы в крови. Насторожиться стоит и в том случае, если сильное желание выпить воды возникает посреди ночи.

Эксперты рекомендуют обратить внимание, не сочетаются ли вышеуказанные признаки с другими симптомами диабета: усталостью, сонливостью, помутнением зрения, плохим заживлением мелких ран, грибковыми инфекциями и фурункулами. Желательно сразу обратиться к врачу и пройти обследование.

По инф. argumenti.ru

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