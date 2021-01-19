|
Некоторые признаки диабета заметны по утрам
|По инф. argumenti.ru
|19 Января 2021 г.
|
Ученые заявили, что высокий уровень сахара в крови, который может грозить диабетом второго типа, имеет некоторые признаки, которые проявляются утром.
Речь идет о сильной жажде и частом мочеиспускании.
Специалисты сообщили, что если человек после пробуждения испытывает сухость во рту и в горле и вынужден срочно идти в туалет, то ему необходимо проверить уровень глюкозы в крови. Насторожиться стоит и в том случае, если сильное желание выпить воды возникает посреди ночи.
Эксперты рекомендуют обратить внимание, не сочетаются ли вышеуказанные признаки с другими симптомами диабета: усталостью, сонливостью, помутнением зрения, плохим заживлением мелких ран, грибковыми инфекциями и фурункулами. Желательно сразу обратиться к врачу и пройти обследование.
Загрузка...
|
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах • Обращение в ЕСПЧ - как сделать? • КОРОНАВИРУС!!! • Для самоизоляции: культура-online • Как найти свой идеальный вес после 50 лет? • Фото из СССР • Прием поздравлений на сайте •