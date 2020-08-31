Некоторые лекарственные травы и их применение

О лечебных травах, которые могут помочь вернуть здоровье.

Применяя лекарственные травы, нужно обязательно соблюдать дозировку



Петрушка широко известна в народной медицине. Трава и ее семена обладают мочегонным свойством, усиливают выведение солей из организма. Водный настой петрушки стимулирует работу почек, укрепляет пищеварительный тракт.

Настой: 2 ст. л. свежих или сухих корней петрушки настаивают 8-12 ч в 2¬х стаканах кипятка в закрытой посуде, затем процеживают. Принимают по 1 ст. л. 4 раза в день за 30 мин до еды.

Отвар из корней петрушки или сок из листьев, смешанные с лимонным соком, применяют для удаления веснушек и пигментных пятен.

Лопух в народной медицине используется как мочегонное, потогонное, молокогонное и противовоспалительное средство, также он благотворно влияет на рост волос. Настой корней оказывает хороший эффект при лечении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, хронических гастритах, почечно­каменной болезни, хронических запорах, ревматизме, подагре и сахарном диабете.

Настой: 1 ст. л. измельченных корней помещают в эмалированную посуду, заливают 1 стаканом горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и нагревают в кипящей воде (на водяной бане) при частом помешивании 20 мин. Затем охлаждают при комнатной температуре в течение 45 мин, процеживают, отжимают остаток. Принимают в теплом виде по ½ стакана 2¬3 раза в день.

Свежие листья прикладывают к больному месту слоем в 5-6 листьев при миозитах и радикулитах.

Гречиха. Ее мелкие бело-розовые пахучие цветки и сердцевидные овальные листья обладают лечебным свойством. Водный настой и отвар из цветов и листьев применяют в народной медицине как отхаркивающее, противовоспалительное средство. Листья, приложенные к ранам, ускоряют их заживание.

Настой (40 г цветков гречихи на 1 л воды) является хорошим отхаркивающим средством при сухом кашле. Водный настой (на 1 л воды берут 20 г цветков гречихи и 20 г травы сушеницы, нагревают на водяной бане 15 мин и охлаждают 45 мин, принимают по ½ стакана 2 раза в день через час после еды в течение месяца) применяют при атеросклерозе сосудов головного мозга, сопровождающемся высоким артериальным давлением.

Красивый синий цветок василек – сорняк на хлебном поле, но мало кто знает, что это – ценное лекарственное сырье. В дело идут лепестки цветков. Их собирают в период полного цветения, а затем высушивают в темном, хорошо проветриваемом помещении.

Цветки василька усиливают желчеотделение, обладают мочегонным, потогонным, легким слабительным, жаропонижающим, противолихорадочным и противовоспалительным действием. Василек применяют в виде водного настоя при отеках, связанных с заболеванием почек, при болезнях печени и желчных путей, при простудных заболеваниях, аритмии.

Противовоспалительные и противомикробные свойства цветков позволяют применять их при конъюнктивитах, повышенной утомляемости глаз.

Настой: 1 ст. л. цветков заливают горячей кипяченой водой, посуду плотно закрывают крышкой и 15 мин нагревают на водяной бане. Охлаждают при комнатной температуре в течение 45 мин, затем процеживают. Принимают внутрь в теплом виде по 1 ст. л. 3 раза в день как легкое мочегонное, желчегонное средство.

Душица обыкновенная. Применяют стебли, листья, цветки. Это растение успокаивает, улучшает сон, возбуждает аппетит, стимулирует деятельность кишечника, снимает спазмы желудка и кишечника. Настой душицы принимают при простудных заболеваниях, кашле, удушье, головной боли, тошноте и рвоте. Траву используют наружно в виде компрессов, примочек и лечебных ванн при кожных заболеваниях и диатезе.

Настой: 2 ст. л. травы заливают стаканом горячей кипяченой воды, нагревают на водяной бане 15 мин, затем охлаждают в течение 45 мин, процеживают. Принимают по ½ стакана 2 раза в день за 15 мин до еды.

Зверобой. О его лечебных свойствах было известно еще в Древней Греции. На Руси зверобой издавна считали травой «от девяноста девяти болезней». Но принимать его надо осторожно, не увлекаясь большими дозами.

Отвар зверобоя применяют при гинекологических заболеваниях, спастических колитах, болях в желудке, кишечнике, сердце.

Измельченные листья, приложенные к ранам, способствуют быстрому их заживлению.

Зверобой снимает спазм кровеносных сосудов, особенно капилляров, и оказывает капилляроукрепляющее действие, эффективен при заболеваниях желчных путей, гепатитах, застое желчи в желчном пузыре, при гастритах с пониженной кислотностью.

Отвар: 1,5 ст. л. травы зверобоя заливают стаканом горячей воды, нагревают на водяной бане 30 мин, затем охлаждают в течение 10 мин, процеживают. Принимают по 1/3 стакана 3 раза в день за 30 мин до еды.

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Источник: gazetasadovod.ru

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